        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail ateşkese rağmen saldırdı; Gazze'de 97 Filistinli öldü | Dış Haberler

        İsrail ateşkese rağmen saldırdı; Gazze'de 97 Filistinli öldü

        Gazze hükümeti, İsrail ordusunun 10 Ekim'de ilan edilen ateşkes kararından bu yana 80 ihlal gerçekleştirdiğini, bu saldırılarda 97 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve en az 230 kişinin yaralandığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 07:05 Güncelleme: 20.10.2025 - 07:05
        İsrail ateşkese rağmen saldırdı; Gazze'de 97 Filistinli öldü
        Gazze Hükümeti Medya Ofisi tarafından yayımlanan açıklamada, İsrail’in ateşkes ihlalleriyle "uluslararası insani hukuk kurallarını açıkça çiğnediği" vurgulandı.

        Sivillere yönelik doğrudan ateş açılması ve gözaltına alınması, dron saldırıları ve bombardıman gibi ihlallerin yapıldığı aktarılan açıklamada, ihlallerin Gazze Şeridi’nin tüm vilayetlerinde tespit edildiği, bunun da İsrail’in "ateşkes kararına uymadığını ve Filistin halkına karşı terör politikasını sürdürdüğünü" ortaya koyduğu belirtildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana düzenlenen İsrail saldırıları sonucu 97 kişinin hayatını kaybettiği, 230’dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

        Gazze hükümeti, İsrail ordusunu ihlallerden tamamen sorumlu tutarak, Birleşmiş Milletler’i ve ateşkesin garantör taraflarını saldırıların durdurulması için acil müdahaleye çağırdı.

        #gazze
        #israil
        #Son dakika haberler
