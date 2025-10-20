Habertürk
        ABD Başkanı Trump: Gazze'de ateşkes halen yürürlükte

        ABD Başkanı Trump: Gazze'de ateşkes halen yürürlükte

        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'de saldırılarına devam ettiği bir süreçte, Gazze'deki ateşkesin halen yürürlükte olduğunu ve Hamas'ın liderlik kademesinin "ateşkes ihlallerine karışmadığını" söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 06:16 Güncelleme: 20.10.2025 - 06:16
        Trump: Gazze'de ateşkes halen yürürlükte
        ABD Başkanı Trump, Florida'dan başkent Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Trump, Gazze'de halen ateşkesin yürürlükte olup olmadığı sorusuna, "Evet yürürlükte." diye yanıt verdi.

        "BARIŞIN DEVAM ETMESİNİ SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

        İsrail'in devam eden saldırıları ile ilgili bir değerlendirme yapmayan Trump, Hamas'ın liderlik kademesinin "ateşkes ihlallerine karışmadığını" ifade ederken, Hamas içindeki bazı isyancı grupları suçladı. Trump, "Ancak her halükarda bu durum uygun şekilde ele alınacak. Sert ama uygun bir şekilde ele alınacak." ifadesini kullandı.

        AA'nın haberine göre; Gazze'de ateşkesin devam edeceğini umduğunu belirten ABD Başkanı, "Hamas ile barışın devam etmesini sağlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

        ATEŞKES İHLALLERİ

        İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 34 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

        İsrail ordusu, gün içerisinde yaptığı açıklamada Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze'de birçok noktaya hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

        Ayrıca İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre hükümetin, bir sonraki emre kadar Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurma kararı aldığı belirtilmişti.

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise ateşkes başta olmak üzere yapılan tüm anlaşmalara tamamen bağlı olduklarını açıklamıştı.

        Habertürk Anasayfa