ABD Başkanı Trump: Gazze'de ateşkes halen yürürlükte

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 34 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
İsrail ordusu, gün içerisinde yaptığı açıklamada Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze'de birçok noktaya hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.
Ayrıca İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre hükümetin, bir sonraki emre kadar Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurma kararı aldığı belirtilmişti.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise ateşkes başta olmak üzere yapılan tüm anlaşmalara tamamen bağlı olduklarını açıklamıştı.