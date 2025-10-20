Antalya haberleri: Sokakta iki grup çatıştı! Can kayıpları var | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

Antalya'da, edinilen bilgiye göre; olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında, Serik ilçesi Belek Mahallesi 45. Sokak'taki bir gayrimenkul emlak ofisinde meydana geldi.

SİLAHLA İŞ YERİNE GİTTİLER

İş yerine gelen Alper Al (22) ve Ahmet Koç (25) ile aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen kişiler arasında tartışma çıktı.

Hayatını kaybeden Alper Al.

BİRİ İŞ YERİNDE DİĞERİ SOKAKTA ÖLDÜ

Çıkan kavgada, tabanca ve av tüfeğiyle karşılıklı açılan ateş sonucu Ahmet Koç iş yerinde, Alper Al ise olay yerinden kaçarken sokak üzerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Ahmet Koç.

YARALANAN BİR KİŞİ TEDAVİYE ALINDI

Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi ise yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Koç ve Al'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Yaralı kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ÇATIŞMA ANI KAMERADA

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, Koç ve Al'ın otomobille olay yerine geldikleri, birinin elinde tüfek olduğu, ardından taraflar arasında karşılıklı ateş açıldığı ve kaçmaya çalışan kişinin vurularak yere yığıldığı anlar yer aldı.