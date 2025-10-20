Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: Sokakta iki grup çatıştı! Can kayıpları var | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!

        Antalya'nın Serik ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, iş yerine silahla giden 22 yaşındaki Alper Al, sokakta; 25 yaşındaki Ahmet Koç ise iş yerinde hayatlarını kaybetti. Bir kişinin yaralandığı olay anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 11:50 Güncelleme: 20.10.2025 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da, edinilen bilgiye göre; olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında, Serik ilçesi Belek Mahallesi 45. Sokak'taki bir gayrimenkul emlak ofisinde meydana geldi.

        SİLAHLA İŞ YERİNE GİTTİLER

        İş yerine gelen Alper Al (22) ve Ahmet Koç (25) ile aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen kişiler arasında tartışma çıktı.

        Hayatını kaybeden Alper Al.
        Hayatını kaybeden Alper Al.

        BİRİ İŞ YERİNDE DİĞERİ SOKAKTA ÖLDÜ

        Çıkan kavgada, tabanca ve av tüfeğiyle karşılıklı açılan ateş sonucu Ahmet Koç iş yerinde, Alper Al ise olay yerinden kaçarken sokak üzerinde hayatını kaybetti.

        Hayatını kaybeden Ahmet Koç.
        Hayatını kaybeden Ahmet Koç.

        YARALANAN BİR KİŞİ TEDAVİYE ALINDI

        Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi ise yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Koç ve Al'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

        Yaralı kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        ÇATIŞMA ANI KAMERADA

        Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, Koç ve Al'ın otomobille olay yerine geldikleri, birinin elinde tüfek olduğu, ardından taraflar arasında karşılıklı ateş açıldığı ve kaçmaya çalışan kişinin vurularak yere yığıldığı anlar yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Antalya
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balıkesir'deki kâbusta 3.cinayet şüphesi!
        Balıkesir'deki kâbusta 3.cinayet şüphesi!
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        'Dur' ihtarına uymadı... Feci biçimde can verdi!
        'Dur' ihtarına uymadı... Feci biçimde can verdi!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
        Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Spor yazarlarından çarpıcı yorum: İkincilik bile zor
        Spor yazarlarından çarpıcı yorum: İkincilik bile zor
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Boşandılar
        Boşandılar
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Sevgilisi iş yerine almadı... Genç kadın binayı kundakladı!
        Sevgilisi iş yerine almadı... Genç kadın binayı kundakladı!
        Drift attı, polise saldırdı, silahını almaya çalıştı!
        Drift attı, polise saldırdı, silahını almaya çalıştı!
        Kargo uçağı pistten çıkıp denize düştü!
        Kargo uçağı pistten çıkıp denize düştü!
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        Habertürk Anasayfa