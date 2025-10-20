2025 Dünya Superbike dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü!

Toprak Razgatlıoğlu, gelecek sezon MotoGP'de yarışacağının hatırlatılması üzerine, "Her zaman en büyük hayalim bir gün dünya şampiyonu olmaktı. Sadece 1 şampiyonluk hayali kurmuştum ama Allah 3 kez nasip etti. Bunun için çok mutluyum. MotoGP'ye dünya şampiyonu olarak geçmek çok önemliydi. MotoGP'ye daha güçlü ve motive bir şekilde gidiyorum. Gelecek sene bizim için daha zorlu olacak. Şu anki yarıştığımdan farklı bir motosiklete bineceğim. Buna alışma sürecim olacak. Zorlu bir süreç bizi bekliyor. Sizlerin desteğiyle bu zorlukları aşacağımızı düşünüyorum. Bizim için ilk sene çok önemli ama en büyük hedefim 2027. Her şeyin daha farklı olacağını düşünüyorum. İnşallah orada da başarı elde ederim. MotoGP'ye gitmek ayrı bir şey ama orada başarı en büyük hedefim." değerlendirmesinde bulundu.