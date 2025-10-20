Donald Trump: Hamas'a bir şans vereceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'i Beyaz Saray'da ağırladı.

ABD Başkanı, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Hamas'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Trump "Hamas ile bir anlaşma yaptık. Doğru davranacaklar, iyi olacaklar. Eğer olmazlarsa ortadan kaldırılacaklar." dedi.

ABD Başkanı Hamas yönelik uyarılarında ayrıca "Hamas'la ufak bir sorunumuz var. Hızlı bir şekilde çözülecek çünkü anlaşmayı ihlal ettiler." ifadelerini kullandı.

Donald Trump, Hamas'ın liderliği ile ilgili bir sorun olmadığını düşündüğünü ancak Hamas'ın içinde bazı isyancıların olduğunu ifade ederken "Onlar, bazı insanları öldürdü." diye konuştu.

Donald Trump, Hamas'a bir şans vereceklerini bildirdi.

UKRAYNA SAVAŞI VE ÇİN

Ukrayna'ya dair de açıklamalar yapan Trump "Ukrayna savaşı kazanabilir. Ancak ben kazanacaklarını düşünmüyorum. Kazanacaklar demedim. Her şey olabilir. Savaşlar ilginçtir." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin birbirinden nefret ettiğini söyleyen Trump, bu durumun barışın sağlanmasını zorlaştırdığını ifade etti.

ABD Başkanı, Ukrayna'da anlaşmaya varılması için bir süreç içinde olduklarını söyledi. Konuşmasında Çin'e de değinen Trump, askeri anlamda Çin'in çok önünde olduklarını dile getirirken, "Ordunun her alanında öndeyiz. Gemiler hariç ama onlara yetişeceğiz" şeklinde konuştu. Çin'in Tayvan'a yönelik bir adım atma ihtimaline dair konuşan Trump, Çin'in bunu yapmak istemeyeceğini söylerken "Tayvan konusunda iyi anlaşıyoruz. Bu, Şi'nin gözbebeği olmadığı anlamına gelmiyor, muhtemelen öyle. Ancak şu an olan bir şey görmüyorum." dedi. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceklerini ve Çin ile adil bir ticaret anlaşmasına varmayı beklediğini bildirdi. AVUSTRALYA İLE MADEN ANLAŞMASI ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya ile kritik mineraller ve nadir toprak elementleri konusundaki işbirliği anlaşmasına imza attı. Trump, Beyaz Saray'da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'i ağırladı. Kritik mineraller ve nadir toprak elementleri hakkında Avustralya ile görüştüklerini söyleyen Trump, 4-5 ay süren müzakereler sonucunda bir anlaşmaya vardıklarını ifade etti.

Trump, Avustralya ile diğer birçok konuda da sıkı bir işbirliği içinde olduklarına dikkati çekerek, "Yaklaşık bir yıl sonra, o kadar çok kritik mineral ve nadir toprak elementine sahip olacağız ki, bunlarla ne yapacağınızı bilemeyeceksiniz." diye konuştu. Avustralya Başbakanı Albanese de iki ülke arasındaki iyi ilişkileri daha da güçlendirmek için her fırsatı değerlendirmeye devam edebileceklerini belirterek, kritik mineraller ve nadir toprak elementleri konusundaki bugünkü anlaşmanın da ilişkileri bir üst seviyeye taşımadaki önemini vurguladı. Albanese, anlaşmanın hayata geçmeye hazır 8,5 milyar dolarlık bir program olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından iki lider, kritik mineraller ve nadir toprak elementleri konusundaki anlaşmaya imza attı. "Küresel tedarik zinciri işbirliği için model niteliğinde" Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, doğal kaynakların potansiyelini ortaya çıkarmak için yapılan anlaşmanın, küresel tedarik zinciri işbirliği için bir model niteliğinde olduğu belirtildi. İki ülkenin gelecek altı ay içinde kritik mineral projelerine birlikte 3 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı planladığı kaydedilen açıklamada, projelerde geri kazanılabilir kaynakların değerinin 53 milyar dolar olarak tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD Savunma Bakanlığının Batı Avustralya'da yıllık 100 metrik ton kapasiteli gelişmiş bir galyum rafinerisinin inşasına yatırım yapacağı ve kritik minerallerin işlenmesinde kendi kendine yeterliliği daha da artıracağı aktarıldı. *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir