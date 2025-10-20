Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Haberler Gündem Su altında evlilik teklifi yapıp, yüzük taktı

        Su altında evlilik teklifi yapıp, yüzük taktı

        Alanya'da aşk derinlere indi: Muhammet Akbıyık, Okurcalar'da tüplü dalış sırasında önceden hazırladığı "Benimle evlenir misin?" yazılı kağıdı açarak Ezgi Uysal'a evlenme teklif etti. Teklif "Evet"le sonuçlandı; Muhammet su altında Ezgi'ye yüzüğü taktı. Mutlu anlar su altı kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 18:34 Güncelleme: 20.10.2025 - 18:34
        Su altında 'evet' dedi
        Antalya'nın Alanya ilçesinde Muhammet Akbıyık (28) uzun süre birlikte olduğu Ezgi Uysal'a (28) tüple dalış yaptıkları denizde sürpriz evlilik teklifi yaptı. Teklifine 'Evet' cevabı alan Muhammet Akbıyık, deniz altında Uysal'a yüzük taktı.

        Kentte restoran müdürü olarak görev yapan Muhammet Akbıyık, uzun süre birlikte olduğu Ezgi Uysal'a sürpriz evlilik teklifi planladı. Çift, Okurcalar Mahallesi'ndeki dalış okulunun eğitmenleri eşliğinde denize tüplü dalış yaptı.

        Bu sırada Akbıyık, önceden hazırladığı 'Benimle evlenir misin' yazısının yer aldığı kağıdı açıp Uysal'a evlilik tekli yaptı. Teklifinin kabul edilmesinin ardından Akbıyık, Uysal'a yüzük taktı. Çiftin mutlu anları su altı kamerasıyla kaydedildi.

        #muhammet akbıyık
        #ezgi uysal
        #haberler
