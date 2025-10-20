GSS prim borçlarına düzenleme: 10 yılı doldurmuş prim borçları silinecek

Genel Sağlık Sigortası, 2012 yılında yürürlüğe girdi. Sigortalı bir işte çalışmayanlar resen genel sağlık sigortalısı sayılıyorlar.

ÖDEME GÜCÜ OLMAYANLARIN PRİMİNİ DEVLET ÖDÜYOR

Ödeme gücü olmayanların primini devlet öderken, ödeme gücüne sahip kişiler ise bu yıl her ay 780 lira prim ödemek zorunda.

PRİM BORCU 10 YILI AŞANLARA YÖNELİK DÜZENLEME

Genel Sağlık Sigortası prim borcu 10 yılı aşanlara yönelik düzenleme olacak.

1,5 MİLYON KİŞİNİN 3,1 MİLYAR LİRALIK PRİM BORCU SİLİNECEK

1,5 milyon kişinin 2015 yılına ait 3 milyar 128 milyon liralık GSS prim borcu silinecek. Daha önce de on yıllık süreyi doldurduğu için 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait borçlar silinmişti.

DÜZENLEMENİN VERGİ TEKLİFİNE EKLENMESİ BEKLENİYOR

Düzenlemenin çarşamba günü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek vergi teklifine eklenmesi bekleniyor.

Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını ödemeyen kişiler için sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi 31 Aralık'ta dolacak.

