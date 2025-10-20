Eski hakemler Fenerbahçe - Karagümrük maçını değerlendirdi: Penaltı kararı doğru mu?

ÇAĞLAR'IN YAPTIĞI HAREKET KART GEREKTİRİR Mİ?

Deniz Çoban: %100 gösterilmesi gereken bir sarı kart. Pozisyonu biraz ortaya doğru çekseniz sarı mı kırmızı mı tartışması olur. Şu ana kadar gördüğümüz ikaz şekli de etkili değil.

Bahattin Duran: Maçın başında uyarı olur ama bu uyarı pozisyonu değil. 1. dakikada da 90. dakikada da net bir sarı kart. Deniz Çoban'ın dediği gibi kartın rengi değişebilirdi pozisyon biraz geride olsaydı.

Bülent Yıldırım: Maçın hemen başı olsa da bazı fauller vardır ki net sarı karttır. Bu da onlardan biriydi. Hakemin sarı kart göstermesi gerekirdi.