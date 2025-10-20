Habertürk
        Son dakika: Balıkesir'deki kâbusta 3.cinayet şüphesi!

        Balıkesir'deki kâbusta 3.cinayet şüphesi!

        Balıkesir'de önceki gece yaşanan kabusun yankıları sürerken yeni bir gelişme yaşandı. İlçede evinde öldürülen Olcay Özdemir adlı kişinin, 2 kişinin öldüğü 7 kişinin yaralandığı olayla bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 10:40 Güncelleme: 20.10.2025 - 12:04
        Balıkesir'deki kâbusta 3.cinayet şüphesi!
        Balıkesir'in Edremit ilçesinde Olcay Özdemir’in (25) evinde tabancayla başından vurulmuş cesedi bulundu.

        DHA'nın haberine göre Özdemir'in dışarıdan ateş edilerek öldürüldüğünü tespit eden polis, evin dün Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin cezaevi firarisi Mustafa Emlik tarafından öldürülüp otomobilinin gasp edildiği yerin 2 sokak arkasında olması nedeniyle iki olay arasında bağlantı olup, olmadığını araştırıyor.

        Olcay Özdemir
        Olcay Özdemir

        Olay, İkizçay Mahallesi 18035. Sokak'ta bulunan bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Apartman sakinleri, Olcay Özdemir'in yaşadığı dairenin kırık pencere camında kan izlerini fark edip, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapıyı çilingire açtırıp içeri giren ekipler, yalnız yaşadığı öğrenilen Özdemir'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede, Özdemir'in tabancayla başına ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

        OLAY YERİ, UZMAN ÇAVUŞ'UN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ YERİN İKİ SOKAK ARKASI

        Polis, olayın; dün cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in (36), 2 kişiyi öldürüp, 2'si polis 7 kişiyi de yaraladığı, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiği olayla bağlantısı olup, olmadığını araştırıyor. Olcay Özdemir’in evinin Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin öldürülüp otomobilinin gasbedildiği Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi'nin 2 sokak arkasında olduğu belirtildi. Olayların başlangıç noktasının Özdemir'in öldürüldüğü ev olabileceği üzerinde durulduğu kaydedildi.

        Özdemir'in cansız bedeni, polis ve savcının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Haberi Görüntüle
        #son dakika
        #Balıkesir
        #Edremit
