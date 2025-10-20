Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

40’I TUTUKLU 200 KİŞİ ŞÜPHELİ OLARAK YER ALDI

REKLAM advertisement1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 578 sayfalık iddianamede, 19 kişi mağdur sıfatıyla yer aldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in aralarında olduğu 40’ı tutuklu 200 kişi şüpheli olarak yer aldı.

REKLAM

AZİZ İHSAN AKTAŞ’A 704 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede suç örgütü lideri olduğu belirtilen Aziz İhsan Aktaş’ın, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “İhaleye Fesat Karıştırma”, “Edimin ifasına fesat karıştırma”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Özel belgede sahtecilik”, “Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık”, “Rüşvet verme”, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama”, “Gerçeğe aykırı fatura düzenleme” suçlarında 270 yıldan 704 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Aktaş iddianamede 82 suç eyleminden sorumlu tutuldu.

Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandıktan sonra ev hapsi şartıyla tahliye olan Aziz İhsan Aktaş’ın daha sonra ev hapsi de kaldırılmıştı. RIZA AKPOLAT’IN 415 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ 13 Ocak’tan bu yana tutuklu olan Rıza Akpolat’ın malvarlıklarına el konulması talep edildi. Savcı iddianamede Akpolat hakkında, “Suç örgütüne üye olma”, “İhaleye fesat karıştırma”, “Resmi belgede sahtecilik”, “Özel belgede sahtecilik”, “Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık”, “Rüşvet alma”, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “Haksız mal edinme” suçlarından toplamda 159 yıldan 415 yıla kadar hapsi istendi. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANINA 18 YILA KADAR CEZA İSTENDİ İddianamede, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çankaya’nın, “İhaleye fesat karıştırma” ve “Rüşvet alma” suçlarından 6 yıldan 18 yıla kadar hapsi talep edildi. REKLAM ADANA VE ADIYAMAN BAŞKANLARINA 12’ŞER YIL CEZA İSTENDİ Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin ise “Rüşvet alma” suçundan 4’er yıldan 12’şer yıla kadar hapisleri talep edildi. ESENYURT BELEDİYE BAŞKANINA 9 YIL İSTENDİ Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in “İhaleye fesat karıştırma” ve “Özel belgede sahtecilik” suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi talep edildi.

ŞÜPHELİLERE YÖNELTİLEN SUÇLAR İddianame “Suç İşlemek Amacıyla Örgütü Kurma ve Yönetme”, “Suç Örgütüne Üye Olma”, “Suç Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Örgüte Yardım Etme”, “İhaleye Fesat Karıştırma”, “Edimin İfasına Fesat Karıştırma”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Özel Belgede Sahtecilik”, “Rüşvet Alma”, “Rüşvet Vermek”, “Rüşvetin Temin Edilmesine Aracılık Etme”, “Kamu Kurum Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama”, “Haksız Mal Edinme” ve “Gerçeğe Aykırı Fatura Düzenleme” suçlarından düzenlendi. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANININ DOSYASI AYRILDI 31 Mayıs’tan beri tutuklu olan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin dosyası iddianameyle birlikte ayrıldı. Soruşturma ayrıca yürütülüyor. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi 2 hafta değerlendirme süreci bulunuyor. AMAÇ DAHA BÜYÜK BEDELLİ İHALE KAZANMAKTI İddianamede, suç örgütünün ekonomik anlamda büyümesinde en önemli etkenin kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı ihaleleri kazanmak olduğu belirtilerek, bu yapının, zaman içerisinde kendisini “ihaleler” yönünden geliştirdiği, mevzuat ve uygulamadaki yeniliklere ayak uydurduğu ve ihale bilgisi yönünden alanında uzman kişileri şirket çalışanı olarak yakınında tuttuğu ve bu kapsamda daha büyük bedelli ihaleleri kazanmayı hedeflediği anlatıldı.

BİLGİNAY TEMİZLİK ŞİRKETİYLE BÜYÜDÜ İddianamede, Aziz İhsan Aktaş’ın dikkat çekmemek için ihalelere katılan Bilginay Temizlik firmasını öz yeğeni olan Hamit Ünal’ın üzerine yaptığı, sonrasında da kardeşlerinin üzerine devraldığı belirtildi. Aktaş’ın, Bilginay şirketi ile 2015 yılından itibaren, yoğun olarak kamu kurum ve kuruluşlarının “Temizlik, Personel Alımı, Park, Bahçe Çevre Temizliği” ihalelerini kazanarak ekonomik anlamda büyümeye başladığı ifade edildi. İHALELERİ KAZANDIKÇA FAALİYET ALANINI GENİŞLETTİ Aktaş’ın, ihaleleri kazandıkça çehresini, iş kolunu, faaliyet alanı genişletmek için birçok firmayı daha uhdesine kattığı, 2016 yılında sıçrayışa geçerek grup firmalarına yenilerini katmaya başladığı belirtilerek, büyüyen iş kolu, araç ve personel sayısı ile daha büyük ihaleleri kazanmak için il belediyelerinde, büyük montanlı araç kiralama, çöp toplama ve kent temizliği ihalelerini kazanmayı hedeflediği anlatıldı. Faaliyet alanını genişleten Aktaş’ın kısa sürede ihale sayısını arttırdığı ve hızlı ekonomik büyüme sağladığı, bünyesinde barındırdığı 20’ye yakın firmayla gerçek bir mal ve hizmet teminine dayanmayan fatura düzenlemek suretiyle firmalar arası fon akışı sağlayarak grup firmalarını gittikçe büyüttüğü anlatıldı.

“ARAÇ TAHSİS EDEREK SİYASİ İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRDİ” Aktaş’ın bir yandan firmalarının ekonomik büyümesini sağlarken bir yandan da siyasi karakterle ikili, ticari ilişkilerini geliştirmeye çalıştığı, ihale aldığı kurumlarda yetkili kişilere araçlar tahsis ederek ilişkilerini ve siyasi bağlantılarını güçlendirdiği, bu sayede daha fazla ihale almayı, kazancını artırmayı hedeflediği ifade edildi. “İMAMOĞLU GELİNCE ALTIN ÇAĞI YAŞATTI” Aktaş’ın, Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanı seçilmesinden sonra yönetim değişikliğini fırsat bildiği belirtilerek, rotasını İBB ve ilçe belediyelerine çevirdiği, 2020 yılından itibaren İETT, İsfalt, İgdaş, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi ve Esenyurt Belediyesi’nde ihaleler alarak örgüte altın çağını yaşattığı vurgulandı. EN ÇOK İHALE ALDIĞI BELEDİYE BEŞİKTAŞ Suç örgütünün en çok ihale aldığı kurumun Beşiktaş Belediyesi olduğu belirtilen iddianamede, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve başkan yardımcılarıyla rüşvet ilişkisi içine girerek belediyenin ihale sisteminde hakimiyet sağladığı ifade edildi. CHP'Lİ KARABAT VE BULUT'LA İLGİLİ FEZLEKE ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA GÖNDERİLDİ CHP Milletvekilleri Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkında fezleke düzenlenerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Aziz İhsan Aktaş ifadesinde, Seyhan Belediyesi’ndeki hakkedişleri karşılığında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’a, Oya Tekin’in eşi Tekin aracılığıyla Ankara’da 1 milyon dolar verdiğini ileri sürmüştü.

-CHP milletvekili Burhanettin Bulut hakkında bu nedenle fezleke düzenlendi ve düzenlenen fezleke Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Aziz İhsan Aktaş’ın yine iddiasına göre Ekrem İmamoğlu’nun verdiği talimat üzerine 2024 yerel seçimleri öncesinde “seçim için destek” ödemesi adı altında para toplanmış, bu doğrultuda Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’a 5 milyon lira rüşvet verdiğini söylemişti. Bu iddia üzerine Karabat hakkında fezleke düzenlendi.