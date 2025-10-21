Yeni haftaya da düşüşle başlayan altın yine rekor kırdı. ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin azalabileceğine ilişkin iyimserliklerle düşen altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi ihtimalinin artmasıyla yeniden yükselişe geçti.

Sabah ons altın 4.381 doları gördü. Onsu takip eden gram altın ise 5 bin 904 TL ile rekor kırdı. Yükseldikten sonra hafif gerileyen ons altın şu sıralar 4 bin 355 dolardan gram altın ise 5 bin 839 TL'den işlem görüyor.

Çeyrek altın 9.576 TL’den Cumhuriyet altını ise 38.189 TL’den işlem görüyor.

Altın fiyatlarındaki ralli, öngörüyü de zorlaştırdı. Altın konusunda Bloomberg'in sıralamasına göre en iyi tahminci konumundaki UBS de 18 Şubat'ta altında 2025 tahminini 3 bin 200 dolara çıkarmıştı. 17 Şubat'ta Goldman Sachs ise altında 2025 tahminini 3 bin 73 dolara çıkarırken 14 Şubat'ta JPMorgan 2025 tahminini 2 bin 950 dolar olarak belirlemişti. Uzmanlar da altın piyasasında öngörülemez bir döneme girildiğini söylüyor.