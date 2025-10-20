Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        25
        Trabzonspor
        TS
        20
        Fenerbahçe
        FB
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Samsunspor
        SAMS
        16
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        Kocaelispor
        KOC
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Haberler Spor Futbol İtalya Kenan Yıldız: Del Piero efsane, ben yeni başlıyorum! - Futbol Haberleri

        Kenan Yıldız: Del Piero efsane, ben yeni başlıyorum!

        Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Real Madrid maçı öncesi UEFA'ya bir röportaj verdi. İşte Kenan Yıldız'ın açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2025 - 17:05 Güncelleme: 20.10.2025 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İtalyan devi Juventus'un forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

        • 2

          "İLK BAŞTA 'AMAN TANRIM' DEDİM"

          -Juventus'un büyük bir tarihi var. 10 numaralı formayı giymek senin için ne ifade ediyor?

          Kenan Yıldız: "İlk başta ‘Aman Tanrım, 10 numarayı giyebilecek miyim?’ diye düşündüm. Ama sonra buna fazla önem vermedim. Sadece o numarayı giymek, parlamak ve eğlenmek istedim. Dürüst olmak gerekirse, numara oynamaz, sahada futbolcu oynar. Bu yüzden her zaman elimden gelenin en iyisini yapmak ve yeteneklerimi göstermek istiyorum. Umarım şimdiye kadar iyi gitmiştir ve böyle devam etmek istiyorum."

        • 3

          "KİMSEYE BENZEMİYORUM"

          -"Avrupa'nın en yetenekli oyuncularından biri olarak görülüyorsun. Bu, senin için her zaman daha iyisini yapmak için bir teşvik mi?"

          Kenan Yıldız: “Tabii ki, bu büyük bir motivasyon ama ben her zaman kendime odaklanıyorum. Karşılaştırmaları pek sevmem. Ben benim, kimseye benzemiyorum. Bu yüzden sadece kendime bakıyorum.”

        • 4

          "ÇOCUKKEN HAYAL EDERDİM"

          -"Dünya futbolunun en büyük isimleriyle rekabet edebilme fikri seni heyecanlandırıyor mu?"

          Kenan Yıldız: “Kesinlikle evet. Beni heyecanlandırıyor çünkü çocukken orada olmayı hayal ederdim ve şimdi benim adım da başrol oyuncularının arasında. Yani, evet, bu büyük bir gurur ve muazzam bir duygu.”

        • 5

          "TEK KELİMEYLE İNANILMAZ"

          -"İlk kez Real Madrid ile Santiago Bernabeu'da karşılaşacaksın. Heyecanlı mısın?"

          “Evet, bu harika. Her çocuk o stadyumda oynamayı hayal eder. Bence dünyanın en güzel stadyumlarından biri ve şimdi orada oynayabilmek bir hayalin gerçekleşmesi gibi. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir kulüple karşılaşmak ise tek kelimeyle inanılmaz. Her şeyin yolunda gitmesini ve harika bir maç oynamayı umuyorum.”

        • 6

          "DEL PIERO EFSANE, BEN YENİ BAŞLIYORUM"

          -"Santiago Bernabéu demişken, Alessandro del Piero'nun bu stadyumda attığı ünlü iki gol tarihe geçti. Juventus'un 10 numaralı forması giymek nasıl bir duygu? İnsanlar seni Del Piero ile karşılaştırdığında, özellikle de onun attığı gollere benzer goller attığında nasıl hissediyorsun?"

          Kenan Yıldız: "Harika bir duygu. 10 numaralı forma her çocuğun hayalidir ve şimdi böyle bir kulüpte bu formayı giyiyorum. Her zaman onunla kendimi karşılaştırılmaktan hoşlanmadığımı söylerim, çünkü o bir efsane, kariyerini bitirdi, ben ise daha yeni başlıyorum. Kendi hikayemi yazmak istiyorum. Ama evet, o her zaman hayran olduğum kişilerden biri ve şimdi bu kulüpte onun forması giyebildiğim için gurur duyuyorum."

        • 7
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Dikkat! Alzheimer hastasıydı... İki gündür kayıptı!
        Dikkat! Alzheimer hastasıydı... İki gündür kayıptı!
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Cebinde akrep değil, piton çıktı!
        Cebinde akrep değil, piton çıktı!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        GSS prim borçlarına düzenleme: 10 yılı doldurmuş prim borçları silinecek
        GSS prim borçlarına düzenleme: 10 yılı doldurmuş prim borçları silinecek
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
        Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Boşandılar
        Boşandılar
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        Habertürk Anasayfa