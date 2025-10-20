Kenan Yıldız: Del Piero efsane, ben yeni başlıyorum!

"İLK BAŞTA 'AMAN TANRIM' DEDİM"

-Juventus'un büyük bir tarihi var. 10 numaralı formayı giymek senin için ne ifade ediyor?

Kenan Yıldız: "İlk başta ‘Aman Tanrım, 10 numarayı giyebilecek miyim?’ diye düşündüm. Ama sonra buna fazla önem vermedim. Sadece o numarayı giymek, parlamak ve eğlenmek istedim. Dürüst olmak gerekirse, numara oynamaz, sahada futbolcu oynar. Bu yüzden her zaman elimden gelenin en iyisini yapmak ve yeteneklerimi göstermek istiyorum. Umarım şimdiye kadar iyi gitmiştir ve böyle devam etmek istiyorum."