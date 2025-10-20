Habertürk
        Beşiktaş'ta Taylan Bulut unutuldu, Svensson liste dışıyken alternatif oldu! - Beşiktaş Haberleri

        Taylan Bulut unutuldu, Svensson liste dışıyken alternatif oldu!

        Beşiktaş'ta Gökhan Sazdağı'nın sarı kart cezalısı olduğu Gençlerbirliği maçında sağ bekte Taylan Bulut kadroya alınmazken Jonas Svensson ilk 11'de başladı.

        Giriş: 20.10.2025 - 13:47 Güncelleme: 20.10.2025 - 13:47
        Taylan unutuldu, Svensson alternatif oldu!
        Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Gökhan Sazdağı'nın yokluğunda Taylan Bulut'u kadroya almayıp Jonas Svensson'a formayı vermesi dikkat çekti.

        Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde göndermek istediği isimlerin başında gelen Norveçli futbolcu, gelen önerilere sıcak bakmazken takımda kalmıştı.

        Takımda kalması halinde yabancı kontenjanı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na verilecek listeye Joao Mario ile birlikte yazılmayacağı ifade edilen Svensson, beklenen takviyelerin gerçekleşmemesinin ardından takımda kalmış ve listeye eklenmişti. Joao Mario ise Yunanistan ekibi AEK'e kiralanmıştı.

        BONSERVİSİNE 6 MİLYON EURO VERİLDİ!

        Ole Gunnar Solskjaer'in ardından göreve gelen Sergen Yalçın'ın talebiyle Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı sağ bek için kadroya katılırken Schalke'den 6 milyon Euro bonservisle transfer edilen Taylan Bulut'un da bu bölgede alternatif olması bekleniyordu.

        Ancak Sergen Yalçın, Taylan'ı hiç tercih etmedi.

        Solskjaer döneminde Eyüpspor maçında son 5 dakika girerek ilk kez formayı giyen Taylan, Lozan deplasmanında 6 dakika süre alırken rövanş maçında ise yine Lozan karşısında 11'de başlayıp 85 dakika süre aldı.

        SERGEN YALÇIN HİÇ TERCİH ETMEDİ

        Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından Alanyaspor, Başakşehir ve Göztepe maçlarında kulübede kalan genç futbolcu, Kocaelispor, Galatasaray ve Gençlerbirliği maçlarında ise kadroya bile giremedi.

        Taylan Bulut'un forma giyememesiyle ilgili soruya Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçının ardından "Taylan çok genç bir oyuncu. Sonuca göre hareket etmemek lazım. İşler kötü gittiği zaman oynamayan oyuncular gündeme gelir. Bunlar çok normal. Oynayacak süre bulur ileride. Önümüzdeki süreçte oynayacak zaman mutlaka bulur. Gökhan ve Svensson üzerinden gidiyoruz ama sezonun devamında mutlaka bir yerlerde oynayacaktır." cevabını verdi.

