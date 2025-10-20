Patlayan lastiği değiştirirken, TIR’ın çarptığı sürücü öldü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, Anadolu Otoyolu’nda kullandığı TIR’ın patlayan lastiğini değiştirdiği sırada bir başka TIR’ın çarptığı Berat Akbaş (22), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Sapanca ilçesi Yeni Mahalle mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Berat Akbaş yönetimindeki inşaat demiri yüklü TIR’ın lastiği patladı. Aracını emniyet şeridine çeken Akbaş, patlayan lastiği değiştirmeye çalıştığı sırada, arkadan gelen F.Ö. (48) yönetimindeki bir başka TIR çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, otoyol jandarması ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde TIR sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Akbaş’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi’ne gönderildi.

TIR sürücüsü F.Ö. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.