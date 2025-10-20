Volodimir Zelenskiy: Tutumumuz değişmedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin Donetsk ve Lugansk bölgelerinden vazgeçmeyeceğini belirterek, "Geçen hafta Washington ziyaretim sırasında Ukrayna'nın bu bağlamdaki tutumunun değişmediğini belirttim." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri ve Washington'da gerçekleştirdiği temasları değerlendirdi.

Savaşın sona erdirilmesi için Rusya'nın ateşkese zorlanması gerektiğini savunan Zelenskiy, bunun için Rus enerji kaynaklarına yönelik yaptırımların artırılmasını istedi.

Zelenskiy, ABD'nin, Rus doğal gazını Avrupa'dan "tamamen çıkarılmasını" talep ettiğini dile getirerek, "Ukrayna kesinlikle yardımcı olacak. Amerikan enerji şirketleri Ukrayna pazarına girmek istiyor." dedi.

Enerji projeleri konusunda ABD ile farklı seçenekleri değerlendirmeye devam ettiklerini belirten Zelenskiy, bu seçeneklerden birinin Odessa’da bir sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminali inşa edilmesi olduğunu kaydetti.

Zelenskiy, söz konusu projenin hayata geçirilebilmesi için öncelikle Türkiye tarafıyla görüşmeler yapılması gerektiğini söyledi.

"ABD'den 25 Patriot almak için sözleşmeleri hazırlıyoruz"

Rus ordusunun ülkesine yönelik hava saldırılarının sürdüğünü, hava savunma imkanlarını güçlendirmeye devam edeceklerini ve ABD’den 25 "Patriot" hava savunma sistemi almak istediklerini belirten Zelenskiy, "ABD’nin ilgili kurumlarıyla koordinasyon halinde, hava savunma konusunda savunma şirketleriyle görüşmeler yürütüyoruz ve 25 Patriot sistemi için sözleşme hazırlıyoruz. Bunun çok iyi bir anlaşma olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ayrıca, ABD'den "Tomahawk" gibi uzun menzilli füzelerin alınması için Avrupalı müttefiklerle birlikte ABD tarafıyla çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

"Budapeşte'nin müzakereler için en iyi yer olduğunu düşünmüyorum"

Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmelerin yapılması için ABD ve Rusya heyetlerinin Macaristan’da bir araya geleceğine ilişkin bilgileri de değerlendirdi.

"Budapeşte’nin bu toplantı için en uygun yer olduğunu düşünmüyorum. Elbette, eğer barış getirebilecekse, toplantının nerede yapılacağının bir önemi yok." ifadelerini kullanan Zelenskiy, bu tür görüşmeler için Türkiye, İsviçre, Avusturya, Vatikan, Suudi Arabistan ve Katar’ın "değerli seçenekler" arasında yer aldığını vurguladı.