        Haberler Gündem İzmir’de aile içi tartışmada oğlunu öldürüp eşini ağır yaraladı

        Aile içi tartışma! Oğlunu öldürüp eşini ağır yaraladı

        İzmir'in Tire ilçesinde aile içerisinde yaşanan tartışma sırasında av tüfeğiyle ateş eden Ş.K.'nın silahından çıkan saçmaların isabet ettiği eşi Gülşen Kaya yaralandı, oğlu Aşkın Kaya ise hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 23:48 Güncelleme: 20.10.2025 - 23:48
        Olay, akşam saatlerinde Dallık Mahallesi’nde meydana geldi.

        Ş.K. ile oğlu Aşkın Kaya ve eşi Gülşen Kaya arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ş.K., evde bulunan av tüfeğiyle önce oğluna ardından eşine ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı incelemede, Aşkın Kaya’nın hayatını kaybettiği, Gülşen Kaya’nın ise ağır yaralandığı belirlendi. Gülşen Kaya, ilk müdahalenin ardından Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Ş.K.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

        #HABER
        #İzmir
        #izmir haber
        #yerel haber
