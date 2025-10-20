Olay, akşam saatlerinde Dallık Mahallesi’nde meydana geldi.

Ş.K. ile oğlu Aşkın Kaya ve eşi Gülşen Kaya arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ş.K., evde bulunan av tüfeğiyle önce oğluna ardından eşine ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

REKLAM advertisement1

Ekiplerin yaptığı incelemede, Aşkın Kaya’nın hayatını kaybettiği, Gülşen Kaya’nın ise ağır yaralandığı belirlendi. Gülşen Kaya, ilk müdahalenin ardından Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Ş.K.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA