Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.317,24 %-0,84
        DOLAR 38,0095 %0,05
        EURO 43,5089 %0,35
        GRAM ALTIN 4.076,87 %0,33
        FAİZ 46,35 %-2,32
        GÜMÜŞ GRAM 39,92 %0,37
        BITCOIN 85.171,00 %0,79
        GBP/TRY 50,6413 %0,41
        EUR/USD 1,1393 %0,25
        BRENT 67,96 %3,20
        ÇEYREK ALTIN 6.665,68 %0,33
        Haberler Ekonomi Otomobil Tofaş'tan 256 milyon Euro'luk yatırım kararı - Otomobil Haberleri

        Tofaş'tan 256 milyon Euro'luk yatırım kararı

        Rekabet Kurulu'ndan Stellantis Türkiye'nin paylarını devralmak için onay alan Tofaş, yeni bir yatırım planı açıkladı. 256 milyon Euro'luk yatırım kararıyla üretimini artıracak Tofaş, çoklu enerji platformunda hayata geçirilmesi öngörülen yeni hafif araç projesini hayata geçirecek. İhracata yönelik demonte araçlar dahil, yıllık 150 bin adet araç üretim kapasitesine sahip olacak projeye ilişkin sözleşmenin, kısa süre içerisinde imzalanması hedefleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 09:54 Güncelleme: 19.04.2025 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rekabet onayının ardından dev yatırım kararı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tofaş’ın, Stellantis Türkiye paylarının devralması işlemine Rekabet Kurulu tarafından izin verilmesi ile birlikte, Tofaş'tan yeni bir yatırım haberi geldi.

        Yapılan açıklamaya göre, Tofaş’ta, çoklu enerji platformunda hayata geçirilmesi öngörülen yeni hafif araç projesinin 256 milyon Euro’luk yatırımla, 2026 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren devreye alınması ve ihracatın MEA (Orta Doğu ve Afrika) ülkelerine gerçekleştirilmesi planlanıyor.

        Tofaş-Stellantis anlaşmasına onay verildi
        Haberi Görüntüle

        İhracata yönelik demonte araçlar dahil, yıllık 150 bin adet araç üretim kapasitesine sahip olacak projeye ilişkin sözleşmenin, kısa süre içerisinde imzalanması hedefleniyor.

        REKLAM

        Tofaş yeni dönemde Türkiye’de distribütörlüğünü üstlendiği Alfa Romeo, FIAT, Jeep ve Maserati markalarına ilave olarak, Citroën, DS Automobiles, Opel ve Peugeot markalarının da distribütörlüğünü de üstlenecek.

        'YARATILAN KATMA DEĞER DAHA İLERİYE TAŞINACAK'

        Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, otomotiv sektörünü stratejik önemde gördüklerini, bu anlayışla sektöre yaptıkları yatırımları sürdürdüklerini vurguladı.

        Yenigün, "Şimdi de işlemin tamamlanmasını takiben, topluluğumuzun ve ortağımız Stellantis’in ülkemize duyduğu güvenin yansıması olan iki önemli atılımı hayata geçiriyoruz. Aynı zamanda Stellantis ile uyumlu iş birliğimizin yeni bir döneme girdiğini de simgeleyen bu güçlü adımlarla Tofaş, ülke ekonomimiz, otomotiv sektörü ve paydaşlarımız için yarattığı katma değeri daha da ileriye taşıyacak. Endüstriyel ve ticari alanlarda yarım asrı aşkın deneyimi bulunan şirketimiz, bu stratejik hamlelerle hedeflerini büyütecek" diye konuştu. Stellantis MEA COO’su Samir Cherfan da yaptığı değerlendirmede; "Türkiye, Stellantis’in Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nde lider olma yönündeki planımız kapsamındaki liderlik hedefimize ulaşmamızda önemli bir rol oynayacak. Koç Holding ile uzun yıllara ve güvene dayalı iş birliğimizde yeni bir döneme adım atmanın heyecanını yaşıyoruz. Tüm markalarımızın bir araya geldiği yeni organizasyonumuz ile ekiplerimizin Türkiye’deki müşterilerimize en iyi ürün ve hizmetleri sunacağına güveniyorum" dedi.

        TÜRKİYE'DE GELİŞTİRİLEN UYGULAMA STELLANTIS MARKALARINDA DA KULLANILACAK

        Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ise, "Rekabet Kurulu’nun pay devri iznini onaylamasının, iş birliğimize, ülkemize, otomotiv sektörüne, çalışanlarımıza ve müşterilerimize olumlu etki edeceğine inanıyoruz. İşlemin tamamlanmasıyla birlikte Müşterilerimize daha kapsamlı hizmet ve daha geniş bir ürün gamı, daha yüksek değer sunacağız. Sektördeki konumumuz güçlenirken, çalışanlarımız için de yeni ve heyecan verici fırsatlar yaratacağımıza inanıyoruz. Bu kapsamda öncelikle Tofaş mühendisleri ve Türk Start-uplar tarafından geliştirilen Connect uygulamamızı Alfa Romeo ve Jeep modellerimizden sonra diğer Stellantis markalarının da kullanımına açacağız. Tüm Stellantis markalarının Tofaş çatısı altında bir araya gelmesiyle önemli bir sinerji ve verimlilik yaratılacak. Yeni hafif araç projesi ile Tofaş’ın üretim ve ihracatı artacak. Tofaş’ın, bu önemli adımlarla artacak gücü, sektörün ilerlemesi için de kaldıraç olacak" dedi.

        K0 projesini yakın zamanda başarılı bir şekilde devreye alan Tofaş’ın yeni hafif araç projesi ile ülkemizin ihracatına ve otomotivdeki rekabet gücünün artmasına katkı sunmaya devam edeceğine de değinen Eroldu, "K0 projesi ve devreye alınacak yeni hafif araç projesi yerli yan sanayimize de olumlu etki edecek. Bu yatırımlarımızla; yüksek teknoloji içeren araç bileşenlerinin yerlileştirmesi ve ihracatın artırılması anlamında fırsatların oluşacağını düşünüyoruz. 256 milyon Euro yatırım ile hayata geçirilecek hafif araç projesi ile Tofaş’ın ve ülkemiz otomotiv sanayinin rekabetçiliğini daha da ileri taşımak istiyoruz" diyerek sözlerine son verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Kıdem tazminatı tavanı aşılabilir mi?
        Kıdem tazminatı tavanı aşılabilir mi?
        Uluslararası suç örgütü 'Hells Angels' bağlantılı çete çökertildi!
        Uluslararası suç örgütü 'Hells Angels' bağlantılı çete çökertildi!
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        Cansız bedeninde 3-4 günlük morluklar vardı... Gözde'nin sevgilisi tutuklandı!
        Cansız bedeninde 3-4 günlük morluklar vardı... Gözde'nin sevgilisi tutuklandı!
        Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık!
        Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Kız alıp verme kavgası kanlı bitti!
        Kız alıp verme kavgası kanlı bitti!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        Uzay yolculuğunun ardındaki gerçek
        Uzay yolculuğunun ardındaki gerçek
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        5 ülkede eş zamanlı operasyon! 4 çete deşifre oldu
        5 ülkede eş zamanlı operasyon! 4 çete deşifre oldu
        Saplantılı hayranından polis kurtardı
        Saplantılı hayranından polis kurtardı
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        Rıdvan Dilmen: Ağır-hafif sıklet maçı gibiydi
        Rıdvan Dilmen: Ağır-hafif sıklet maçı gibiydi
        Habertürk Anasayfa