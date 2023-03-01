2021'de FCA ve PSA'nın 52 milyar dolarlık birleşmesi ile ortaya çıkan ve dünyanın en büyük dördüncü otomotiv grubu olan Stellantis'in kurulması ile, Türk otomotiv sanayisinde uzunca bir süredir beklenen değişim gerçekleşti.

Türkiye'de bir zamanlar FCA bünyesindeki Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalarının satış ve satış sonrası faaliyetlerini sürdüren Tofaş, Stellantis'in PSA kanadındaki markaların da Türkiye temsilciliğini üstlendi.

Tofaş'ı Stellantis'in Türkiye'deki tek distribütörü haline getiren bu karar ile, Peugeot, Citroen, Opel ve DS markaları da Türkiye'deki faaliyetlerini artık Tofaş bünyesinde sürdürecek.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada,

“Stellantis Grubu ile Şirketimiz arasındaki ticari faaliyetlerin koşullarına ve Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin ("Stellantis Otomotiv") paylarının devralınmasına ilişkin ana ilkelerin belirlenmesine yönelik bir Çerçeve Sözleşme imzalanmıştır” denildi.

Açıklamada, Stellantis N.V.'nin %100 pay sahibi olduğu Stellantis Otomotiv paylarının tamamının, Stellantis Otomotiv'in Türkiye'deki tüm faaliyet ve Stellantis markalarını içerecek şekilde Tofaş tarafından devralınması, Tofaş ile Stellantis Grubu arasındaki ticari ilişkilerde bazı düzenlemeler yapılması ve Stellantis Grubu ile Koç Grubu arasındaki ortaklık ilişkilerinin değerlendirilmesi amacıyla imzalanan sözleşmenin detayları da yer aldı,

Buna göre;

- Tofaş tarafından Stellantis Otomotiv için gerçekleştirilecek detaylı inceleme (due diligence) sürecinin şirket için tatmin edici şekilde tamamlanmasını takiben, taraflar arasında bir Pay Devir Sözleşmesi imzalanacak.

- Devir bedeli, SPK'nın ilişkili taraf işlemlerine ilişkin düzenlemeleri kapsamında hazırlanacak bağımsız değerleme raporunda belirlenecek değer ile tutarlı olması koşuluyla, olağan net nakit ve işletme sermayesi düzeltmelerine tabi olarak kapanışta nakden ödenmek üzere 400 milyon euro ve kapanışı takip eden ilk sekiz mali yılın her birinde Stellantis Otomotiv faaliyetlerinden elde edilen ve değerlemeye esas beklentileri yansıtan sözleşmedeki referans tutarları aşan nakit akışlarının yüzde 7,5'i oranında şarta bağlı performans ödemesi olarak belirlendi. Alımın Tofaş'ın mevcut kaynakları ile finanse edilmesi öngörülüyor.

- Stellantis Otomotiv'in devralınması işleminin kapanış şartlarına tabi olarak, Tofaş'a, halihazırda Türkiye'de Stellantis Otomotiv tarafından yürütülen, Türkiye ile sınırlı olarak Stellantis markalı (Peugeot, Citroen, Opel ve DS Automobiles) araçların ve yedek parçalarının ithalat ve satış hakkı verilecek.

EGEA ÜRETİMİ 2025 SONUNA KADAR UZATILDI, YENİ TİCARİ YOLDA

Taraflarca imzalanan anlaşmaya göre, Tipo/Egea modelinin Tofaş tarafından Türkiye'de satışı ve ihracatı için üretiminin 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılmasına, ayrıca 2025 yılı başından itibaren beş marka için öngörülen yeni "K0" modelin hafif ticari araç ve "Combi" versiyonlarının Türkiye'de münhasır üretim ve satış hakkının Tofaş'a verilmesine ve gerekli yatırımlara başlanmasına karar verildi.

2023 yılı Temmuz ayı içerisinde gerçekleşmesi öngörülen yeni model hazırlıklarının başlangıcına kadar ise Türkiye'de satılmak üzere Doblo modelinin üretimine devam edilmesine ve bu doğrultuda Tipo/Egea ve Doblo modellerinin üretimine ilişkin mevcut anlaşmalarda gerekli tadillerin yapılmasına, Fiorino modelinin üretiminin 31 Aralık 2024 itibariyle sonlandırılmasına ve Stellantis Grubu ile ortak iş alanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunulması üzerine anlaşmaya varıldı.

Açıklamada, “Tofaş tarafından üretilecek tüm araçlar için Tofaş ile Stellantis Grubu arasındaki ticari esasların ana unsurları üzerinde mutabık kalınmış olup, konuya ilişkin detaylı sözleşme çalışmalarına başlanmıştır. Mevcut Ortaklık Sözleşmesinin ve mevcut üretim sözleşme tadillerinin üç ay içinde, ithalat ve dağıtım sözleşmelerinin ise kapanış tarihine kadar, "K0" modeline ilişkin sözleşmenin ise beş ay içinde imzalanması hedeflenmektedir” ifadeleri yer aldı.



DOBLO'YU İSPANYA'YA KAPTIRMIŞTI

Tofaş, 2000 yılından beri ürettiği Fiat Doblo modelini, geçen yıl Stellantis'in İspanya'daki fabrikasına kaptırmıştı. Böylece, yeni Doblo Stellantis'in diğer markaları Peugeot, Opel ve Citroen'i aynı segmentteki modelleri ile platform ve teknoloji kardeşi oldu.

Stellantis'in markaları arasındaki sinerjiyi artırma planı çerçevesinde alınan bu karar ise Tofaş'ta önemli bir kapasite boşluğunu beraberinde getirdi. Öyle ki, bugüne kadar 2 milyon adetten fazla üretilen Doblo, Tofaş'ın Bursa fabrikasındaki üretimin yüzde 35'ini oluşturuyordu.

İş tüm bu süreç, OEM'lerinden tedarikçilerine kadar tüm Türk otomotiv sanayisinin gözünün kulağının Tofaş cephesinden gelecek haberde olmasına yol açtı.

2023'TE YATIRIMI İKİYE KATLAYACAK

Tofaş'ın finansal sonuç raporunda, 2022'de 46 milyon euro yatırım yapan şirketin, 2023'te ise yatırım tutarını 100 milyon euroya yükseltme hedefi yer almıştı.

Raporda, şirketin Stellantis ile yaptığı görüşmeler de aktarılarak, "Tofaş fabrikasında gelecekte üretilecek yeni ürünler ve lokal piyasada Stellantis Grubu ile yaratılabilecek işbirliği ve sinerji çalışmaları konusunda görüşme ve değerlendirme süreci devam etmektedir" açıklaması yer almıştı.

Bu açıklamadaki 'lokal piyasada Stellantis Grubu ile yaratılabilecek işbirliği ve sinerji çalışmaları' ifadesinin, bugün KAP'taki bildirim ile sonuçlandığı anlaşılıyor.

Ayrıca, finansal sonuç raporundaki açıklamanın 'Tofaş fabrikasında gelecekte üretilecek yeni ürünler' kısmı ile ilgili de yeni gelişmeler Türk otomotiv sanayisi açısından kritik önem taşıyor.

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