3. AKTÖRLERE FELSEFE KİTAPLARI ÖDEV VERİLDİ

The Matrix’in karmaşık hikayesini ve temalarını anlamaları için oyunculara felsefe kitapları ödev olarak verildi. Keanu Reeves, Jean Baudrillard’ın “Simulacra and Simulation” kitabını okuyarak başladığı bu süreci, Kevin Kelly’nin “Out of Control” ve Dylan Evans’ın “Introducing Evolutionary Psychology” kitaplarıyla sürdürdü.