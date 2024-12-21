Neo kurtarıcı mıydı? The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
1999'da sinema tarihine damga vuran bir başyapıt olan The Matrix, sadece hikayesi ve görsel efektleriyle değil, arka planında barındırdığı birçok ilginç bilgiyle de dikkat çekiyor. Wachowski kardeşlerin devrim niteliğindeki bilimkurgu serisi, bir bilgisayar programcısının, bildiği gerçekliğin bir simülasyon olduğunu öğrenip insanlığın robotik baskıcılarına karşı savaşına katılmasını anlatıyor. İşte The Matrix hakkında muhtemelen daha önce duymadığınız 10 etkileyici gerçek!
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Bir bilgisayar programcısının gerçeklik algısını altüst eden hikayesiyle The Matrix, izleyiciyi derin bir sorgulamanın içine çekiyor. Ancak bu başyapıtın ortaya çıkış sürecinde yaşananlar da en az film kadar ilgi çekici. İşte The Matrix’in bilinmeyen dünyasına bir yolculuk!
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10. NEO’YU OYNAMASI İÇİN İLK TERCİH JOHNNY DEPP’Tİ
Keanu Reeves, Neo rolünü ikonik hale getirmeyi başardı. Ancak Wachowskiler’in ilk tercihi Johnny Depp’ti. Depp’in 90’ların karizmatik ve sıra dışı projelere olan ilgisi, bu seçimin neden mantıklı olduğunu açıklıyor.
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Ayrıca Brad Pitt, Val Kilmer ve Will Smith gibi isimler de rol için düşünüldü. Keanu Reeves’in performansı, bu tercihin ne kadar doğru bir karar olduğunu kanıtladı.
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9. TRINITY ROLÜ İÇİN CARRIE-ANNE MOSS İLK TERCİH DEĞİLDİ
Carrie-Anne Moss, Trinity karakterini unutulmaz bir aksiyon kahramanına dönüştürdü. Ancak Wachowskiler, bu rol için önce Salma Hayek, Sandra Bullock ve Madonna gibi isimleri düşündü. Jada Pinkett Smith bile rol için deneme çekimlerine katıldı.
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8. GÖZLÜKLER ÖZEL TASARIMDI
The Matrix serisinin benzersiz moda anlayışının bir parçası olan güneş gözlükleri, filmin stilini tanımlayan önemli unsurlardan biri oldu. Blinde Design Project’ten Richard Walker, oyuncuların her biri için özel olarak tasarladığı bu gözlüklerle sinema tarihine damga vurdu. Filmden sonra bu tasarımlar ticari bir ürün haline getirildi.
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7. HER DÜNYA RENK KODLUYDU
Wachowskiler, filmlerinde kullanılan renklerin her birini özenle belirledi. Simülasyon dünyası yeşil bir tonla, gerçek dünya ise mavi bir tonla gösterildi. Bu, izleyicilerin hangi ortamda olduklarını anlamalarını kolaylaştırdı. Serinin ilerleyen filmleriyle birlikte renk kullanımına daha fazla detay eklendi.
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6. SYDNEY, AUSTRALYA'DA ÇEKİMLER
The Matrix’in çekimleri için Sydney, Avustralya tercih edildi. Bu karar, prodüksiyon maliyetlerinden on milyonlarca dolar tasarruf sağladı. Filmin Amerika’da çekilmesi durumunda 95 milyon dolar maliyet çıkarılacağı hesaplanmışken, Sydney’de çekimler yalnızca 60 milyon dolara mal oldu.
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5. YEŞİL KODUN KAYNAĞI JAPONCA YEMEK KİTAPLARIYDI
The Matrix’in ikonik yeşil kodu, filmin görsel kimliğini belirleyen en tanınmış unsurlardan biri oldu.
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Bu kodun tasarımcısı Simon Whiteley, karakterleri eşinin Japon yemek kitaplarından tarayarak oluşturduğunu açıkladı. Katakana, Latin harfleri ve rakamların bir karışımı olan bu kod, filmin unutulmaz atmosferini yaratmada önemli bir rol oynadı.
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4. KEANU REEVES’İN SAKLADIĞI SAKATLIK
The Matrix’teki dövüş sahnelerine hazırlanmak için oyuncular dört ay boyunca yoğun bir eğitimden geçti. Ancak Keanu Reeves, boyun fıtığı ameliyatından sonra eğitimlere katıldı ve bu durumunu sakladı. İki ay boyunca tekme atamasa da rolünü başarıyla tamamladı.
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3. AKTÖRLERE FELSEFE KİTAPLARI ÖDEV VERİLDİ
The Matrix’in karmaşık hikayesini ve temalarını anlamaları için oyunculara felsefe kitapları ödev olarak verildi. Keanu Reeves, Jean Baudrillard’ın “Simulacra and Simulation” kitabını okuyarak başladığı bu süreci, Kevin Kelly’nin “Out of Control” ve Dylan Evans’ın “Introducing Evolutionary Psychology” kitaplarıyla sürdürdü.
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2. SEMBOLLER VE REFERANSLAR
Matrix filmleri, birçok sembolik ve kültürel referans içerir. Örneğin, beyaz tavşan sembolü, Lewis Carroll'ın Alice Harikalar Diyarında adlı eserinden gelir ve Neo'nun macerasına katılmasını temsil eder.
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1. ANİME ETKİSİ
Wachowskiler, The Matrix’i yaratırken Ghost in the Shell gibi Japon animelerinden ilham aldı. Cyberpunk atmosferinden karakter arketiplerine ve renk kullanımına kadar birçok unsur, anime dünyasından izler taşıyor.
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Hatta The Animatrix adında bir anime antolojisi oluşturarak bu ilham kaynaklarına saygı duruşunda bulundular.
Fotoğraf kaynak: IMDb