8. GÖZLÜKLER ÖZEL TASARIMDI

The Matrix serisinin benzersiz moda anlayışının bir parçası olan güneş gözlükleri, filmin stilini tanımlayan önemli unsurlardan biri oldu. Blinde Design Project’ten Richard Walker, oyuncuların her biri için özel olarak tasarladığı bu gözlüklerle sinema tarihine damga vurdu. Filmden sonra bu tasarımlar ticari bir ürün haline getirildi.