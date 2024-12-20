Jose Mourinho: Kariyerimde ilk kez burada görüyorum
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 1-1 berabere biten Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
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"ZAYIF VE DÜŞÜK KALİTEDE BİR MAÇ!"
"Felaket bir maçtı. Maç ne kadar oynandı, maç içinde ne kadar çok oyun durdu, oyuncular ne kadar çok yerdeydi? Çok defa. Maçın kalitesi çok kötüydü. Teknik hata çoktu. Benim için zayıf ve düşük kalitede bir maçtı. Maçın düşük kalitede olmasından değil takımımdan sorumluyum. Takımım kötü performans sergiledi. Topu tutmak, çevirmek zordu. Oyun kurmada hata yaptık. İkinci yarıda daha iyiydik. Net demesem de pozisyonlara girdik. Top kayıplarıyla rakibe kontratak şansı yakaladı. Benim adıma zayıf bir maçtı, takımım adına kötü bir performanstı."
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"SOYUNMA ODASI KORİDORUNDA OLANLAR..."
"Şimdi birkaç günlük izin olacak. Benim için mutlu bir izin dönemi olmayacak. Oyuncular için nasıl olacağı da kendi mentalitelerine bağlı. İzin olmamasını tercih ederdim ama çok önceden söz vermiştik. Bu iki haftalık aranın ikinci periyodunda çok sıkı çalışacağız. Ben oyuncularımdan pragmatik olmasını bekliyorum. Matematik kaçıncı olduğunuzu belirler. Matematiksel olarak savaşmak zorundayız. Herkes daha fazlasını hak ediyor. Oyuncular daha fazlasını vermeli. Türkiye'de bazı şeyler zor. Uzun kariyerimde bazı şeyleri ilk kez burada görüyorum. Devre arası soyunma odası koridorunda olanlar gibi. Zor."
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"OYUNCULAR ADAPTE OLMALI"
"Oyuncular uzun süredir burada, adapte olmaları gerekiyor. Yenilerin de bu duruma adapte olmaları gerekiyor. Kulübümüz oyunculara en iyi koşulları veriyor. Ben kendi kalitemi biliyorum. Ekibimizin kalitesini biliyorum. Antrenmanlarda oyuncularımıza en iyisini veriyoruz. Ligin ikinci yarısında ne bekliyorsunuz oyuncularınızdan derseniz, bunu bekliyorum."
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BASIN TOPLANTISI
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, oyun anlamında zayıf olduklarının altını çizerek, "Bireysel anlamda çok fazla hata yaptık. Seviyemizin altında performanslar sergiledik. Bu da kolektif oyunu etkiledi. Çok fazla top kaybettik, aptalca diyebileceğim çok hata yaptık. Bu maç genel anlamda zayıftı, oyunun ne kadar oynandığına bakın. Tünelde, devre arasında koridorda olanlar sonrasında ikinci yarı hakem için karmaşıklaştı. Sahadaki penaltılar başka takım için olsaydı verilirdi. Bu ülkede hakem olmak zor. Portekiz'de, İtalya'da, İngiltere'de, İspanya'da çalıştım, böylesini görmedim. İkinci yarıdaki performansımız galibiyete yeterliydi ama yaptığımız hatalarla maçı kaybedebilirdik de. Taçtan ofsayt olmayacağını herkes bilir ama sanki oyuncularımız bilmiyor gibiydi. Bir pozisyonda ileriye doğru oynasalar kaleciyle karşı karşıya kalırdı. Zayıf bir maçtı, hakem de bu zayıf maçın parçası oldu." ifadelerini kullandı.
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Devre arasında takıma yapılması planlanan takviyelerle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Portekizli çalıştırıcı, alınan kötü bir sonucun ardından transfer konuşmanın doğru olmayacağını belirtti.
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Takımların üst seviyede bir performans ortaya koymadığı zaman doğru yapılan transferin memnuniyet oluşturduğunu da sözlerine ekleyen Mourinho, şöyle konuştu:
"Kulüpte birçok anlamda iyi şartlara sahibiz. Bugün hayal kırıklığı yaşıyorum. Hakemler adına da zayıf bir maç oldu. Eyüpspor da, Arda beni affetsin, sonuç almak için oynamadı. Hakemler aynı pozisyonları farklı değerlendirebiliyorlar. Bu kararların puan anlamına geldiğini de biliyoruz. Olduğumuzdan daha güçlü olmalıyız. Muhtemel bir kırmızı kart var mıydı, penaltı pozisyonu var mıydı, evet ama bizim de olduğumuzdan iyi olmamız gerekiyordu."
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"KAVGA EDEN 200 KİŞİ VARDI"
Fenerbahçe'nin sezonun kalanındaki hedefleriyle ilgili olarak konuşan Mourinho, ligde puan farkına rağmen şanslarının olduğunu söyledi.
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Eyüpspor karşısında yaşanan puan kaybına karşın kimsenin kendisini şansları olmadığına ikna edemeyeceğinin altını çizen Portekizli çalıştırıcı, şunları söyledi:
"Ben bu şekilde düşünmeye karşıyım. Bence hala lig yarışı ortada. Kupaya katılıp katılmamamız da ortada. O da garip bir turnuva. Grupta 6 takım var, bazı takımlar evinde 2 maç, bazıları deplasmanda 2 maç oynuyor. Kulüp karar alırsa, ben bu kupada olmayı çok isterim. Çalıştığım her ülkede oranın kupasını kazandım. Portekiz, İtalya, İngiltere ve İspanya'da bu kupayı kazandım. Bu kupayı da kazanmak isterim. Avrupa Ligi'nde önce tur atlamamız gerekiyor. Biz öyle Manchester United, Tottenham, Roma gibi takımlar değiliz. Onlar arka arkaya sezonlar boyunca bu turnuvaları kazanma adayları. Ama öncelikle üst tura çıkmak için 2 maçta 3 puan almamız gerekiyor. O yüzden adım adım gitmemiz gerekiyor."
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Son olarak maçın devre arasında tünelde yaşananlar hakkında konuşan Mourinho, "Sanki orada bir isyan varmış gibi kavga eden 200 kişi vardı. Hakeme vuran olmadı ama oradaki atmosferi hayal edebilirsiniz. Ama polisler iyiydi, sakinlerdi ve işlerini iyi bir şekilde yaptılar." ifadelerini kullandı.