Jose Mourinho: Kariyerimde ilk kez burada görüyorum

Eyüpspor karşısında yaşanan puan kaybına karşın kimsenin kendisini şansları olmadığına ikna edemeyeceğinin altını çizen Portekizli çalıştırıcı, şunları söyledi:

"Ben bu şekilde düşünmeye karşıyım. Bence hala lig yarışı ortada. Kupaya katılıp katılmamamız da ortada. O da garip bir turnuva. Grupta 6 takım var, bazı takımlar evinde 2 maç, bazıları deplasmanda 2 maç oynuyor. Kulüp karar alırsa, ben bu kupada olmayı çok isterim. Çalıştığım her ülkede oranın kupasını kazandım. Portekiz, İtalya, İngiltere ve İspanya'da bu kupayı kazandım. Bu kupayı da kazanmak isterim. Avrupa Ligi'nde önce tur atlamamız gerekiyor. Biz öyle Manchester United, Tottenham, Roma gibi takımlar değiliz. Onlar arka arkaya sezonlar boyunca bu turnuvaları kazanma adayları. Ama öncelikle üst tura çıkmak için 2 maçta 3 puan almamız gerekiyor. O yüzden adım adım gitmemiz gerekiyor."