Bahçeli'den "DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine" yanıt: Görüşmeleri bizi memnun eder

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 2025 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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"GÖRÜŞLERİMİZDE BİR DEĞİŞİKLİK YOK"

Bir gazetecinin DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Bahçeli, "Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var." yanıtını verdi.

"HAYIRLI BİR BAŞLANGIÇ OLUR"

2025 yılına girileceğini ifade eden, yüzüğündeki "Yeni Yüzyıl, Yeni Türkiye" yazısını gösteren Bahçeli, "Hayırlı bir başlangıç olur. Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur." diye konuştu.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.