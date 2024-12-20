Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Bahçeli'den "DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine" yanıt: Görüşmeleri bizi memnun eder | Son dakika haberleri

        Bahçeli'den "DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine" yanıt: Görüşmeleri bizi memnun eder

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine ilişkin, "Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 23:38 Güncelleme: 21.12.2024 - 00:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçeli: Görüşmeleri bizi memnun eder
        ABONE OL
        ABONE OL

        MHP Genel Başkanı Bahçeli, 2025 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        "GÖRÜŞLERİMİZDE BİR DEĞİŞİKLİK YOK"

        Bir gazetecinin DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Bahçeli, "Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var." yanıtını verdi.

        "HAYIRLI BİR BAŞLANGIÇ OLUR"

        2025 yılına girileceğini ifade eden, yüzüğündeki "Yeni Yüzyıl, Yeni Türkiye" yazısını gösteren Bahçeli, "Hayırlı bir başlangıç olur. Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur." diye konuştu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Almanya'da araba kalabalığın içine daldı
        Almanya'da araba kalabalığın içine daldı
        Bahçeli: Görüşmeleri bizi memnun eder
        Bahçeli: Görüşmeleri bizi memnun eder
        "Kariyerimde ilk kez burada görüyorum"
        "Kariyerimde ilk kez burada görüyorum"
        Fenerbahçe'ye Eyüpspor çelmesi!
        Fenerbahçe'ye Eyüpspor çelmesi!
        "Mourinho takımı yerle bir etti!"
        "Mourinho takımı yerle bir etti!"
        Öldürmeden önce internette araştırma yapmış!
        Öldürmeden önce internette araştırma yapmış!
        ABD'den Colani'ye ziyaret
        ABD'den Colani'ye ziyaret
        Hamas ile İsrail arasındaki ihtilaf noktaları
        Hamas ile İsrail arasındaki ihtilaf noktaları
        Tesla, 700 bin aracını geri çağırıyor
        Tesla, 700 bin aracını geri çağırıyor
        Bakan Fidan, Baerbock ile görüştü
        Bakan Fidan, Baerbock ile görüştü
        İşte Yargıtay kararının gerekçesi
        İşte Yargıtay kararının gerekçesi
        UnitedHealthcare CEO'sunu öldüren Luigi Mangione ölüm cezası alabilir
        UnitedHealthcare CEO'sunu öldüren Luigi Mangione ölüm cezası alabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dybala transferinde 2 şüphe!
        Dybala transferinde 2 şüphe!
        Suriyelilerin dönüşü ekonomiyi ne kadar etkiler?
        Suriyelilerin dönüşü ekonomiyi ne kadar etkiler?
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Habertürk Anasayfa