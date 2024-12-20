Ünlü kadınlar, yapay zekâyla 'erkek' oldu
Sosyal medyada; ünlü kadınları yapay zekâ kullanarak, 'erkekleştirme' akımı başladı. Serenay Sarıkaya, Hazal Kaya ve Meryem Uzerli'nin ardından bu kez de Ajda Pekkan, Hülya Avşar ile Tuba Büyüküstün gibi ünlüler 'erkek'leştirildi. Bergüzar Korel,'Erkek'leştirilmesi hakkında yorumda bulundu
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Bergüzar Korel, 'erkek' haline kayıtsız kalmadı.
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Ünlü oyuncu; "Malını mülkünü üzerime yapmak isteyen kızlarla doldu mesajım kutum. Yüreğime indi, herkes bana bunu yollamaya başladı. Sandım ki hacklendim" şeklinde esprili bir açıklama yaptı.
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Hülya Avşar
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Hülya Avşar
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Tuba Büyüküstün
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Tuba Büyüküstün
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Ajda Pekkan
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Ajda Pekkan
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Ezgi Mola
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Ezgi Mola
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İrem Derici
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İrem Derici
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Yıldız Tilbe
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Yıldız Tilbe
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Özgü Namal
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Özgü Namal
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Fahriye Evcen
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Fahriye Evcen
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Merve Boluğur
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Merve Boluğur
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Hadise
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Hadise
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Serenay Sarıkaya
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Serenay Sarıkaya
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Meryem Uzerli
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Meryem Uzerli
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Beren Saat
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Beren Saat
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Hazal Kaya
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Hazal Kaya
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Özge Özpirinçci
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Özge Özpirinçci
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Hande Erçel
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Hande Erçel
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Sezen Aksu
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Sezen Aksu
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