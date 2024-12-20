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        Haberler Gündem Güncel Göz gözü görmüyor! İki ilde uçuşlar ertelendi | Son dakika haberleri

        Göz gözü görmüyor! İki ilde uçuşlar ertelendi

        Diyarbakır'da etkili olan yoğun sis üçüncü gününde. Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Uçak seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün de iptal edildi. Konya'da da yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, uçak seferleri ertelendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 11:34 Güncelleme: 20.12.2024 - 11:34
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        Göz gözü görmüyor! İki ilde uçuşlar ertelendi
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        Diyarbakır'ı etkisi altına alan sis, 3'üncü gününe girdi. Yaşamı olumsuz etkileyen sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, sürücüler hızlarını düşürerek ilerledi.

        DHA'nın haberine göre uçak seferleri sisin etkili olduğu önceki gün gecikmeli yapıldı.

        Seferler yoğun sis nedeniyle dün olduğu gibi bugün de iptal edildi. Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre bölge genelinde havanın gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu olacağı, akşam saatlerinde çok bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu olacağının tahmin edildiği belirtildi.

        Yağışların akşam saatlerinde Mardin ve Şırnak genelinde olmasının beklendiği ayrıca Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yer yer hafif kar yağışı olacağı kaydedildi.

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        KONYA'DA DA SEFERLER İPTAL EDİLDİ

        Konya'da da yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, uçak seferleri de iptal edildi. Kentte gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

        İHA'nın haberine göre şehir merkezi ve karayollarında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yetkililer, trafiğe çıkan sürücüleri görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte oluşabilecek kazalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Öte yandan, Konya'da etkili olan sis nedeniyle gece ve sabah saatlerinde İstanbul'dan Konya'ya karşılıklı yapılacak uçak seferlerinde de iptaller yaşandı. Kentte ve çevresinde sisin öğle saatlerinde etkisini yitirmesi ve hafta sonuyla birlikte yağmurun etkili olması bekleniyor.

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        #haberler
        #Konya
        #Diyarbakır
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