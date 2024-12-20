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        Haberler Ekonomi Enerji Bakan Bayraktar açıkladı: ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti - Enerji Haberleri

        Bakan Bayraktar açıkladı: ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ABD'nin Türkiye'ye Gazprombank yaptırımında muafiyet tanıdığını belirtti

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 20.12.2024 - 09:56 Güncelleme: 20.12.2024 - 09:57
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        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
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        Reuters'ın son dakika olarak aktardığına göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Türkiye'ye Gazprombank yaptırımında muafiyet tanıdığını açıkladı.

        Habere göre Bakan Bayraktar "Türkiye, Gazprombank'a uygulanan ABD yaptırımlarından Rusya'ya ödemeler noktasında muafiyet aldı. Türkiye ödemelerini Gazprom üzerinden yapmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

        DAHA ÖNCE DE MUAFİYET TALEBİ DİLE GETİRİLMİŞTİ

        Geçtiğimiz haftalarda kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, ABD'nin Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprombank'a yönelik uyguladığı yaptırımların Türkiye'yi de etkileyeceğini belirtmiş ve "Sanayinin gaza ihtiyacı var. Dolayısıyla arz güvenliği kapsamında bizim (Rus gazı) buna ihtiyacımız var. Geçmişte bir dönem İran yaptırımları oldu. Orada doğalgazda bir muafiyet vardı. Benzer şeyi burada da Amerika'dan istiyoruz" demişti.

        Bayraktar, Beyaz Saray'ın Gazprombank'a yönelik aldığı yaptırım kararına ilişkin "Yaptırımlar Türkiye'yi etkiler. Para ödeyemeyiz, para ödeyemezsek malı alamayız. Dışişleri Bakanlığı görüşüyor" ifadelerini kullanmıştı.

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