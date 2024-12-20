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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji açıkladı! Yeni yağışlı sistem geliyor! Türkiye'nin batısında yağmur var - 20 Aralık Hava Durumu - SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Meteoroloji açıkladı! Yeni yağışlı sistem geliyor! Türkiye'nin batısında yağmur var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren Türkiye'nin batısı yeni yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Trakya ve Ege'nin kıyı kesimleri sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 07:22 Güncelleme: 20.12.2024 - 07:25
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        Yeni yağışlı sistem geliyor! Türkiye'nin batısında yağmur var
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege ile Bursa, Hakkari, Şırnak çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere gece saatlerinden sonra Çanakkale, İzmir ve Aydın çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 15°

        Ankara

        Güneşli

        İzmir

        Kısmen Güneşli 17°

        Antalya

        Güneşli 16°

        Trabzon

        Güneşli 14°

        Bursa

        Güneşli 14°

        Adana

        Kısmen Güneşli 19°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 10°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 11°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli -1°

        Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeydoğu kesimlerde batı ve kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların gece saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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