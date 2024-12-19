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        Haberler Dünya Pentagon: Suriye'den çekilme planımız yok | Dış Haberler

        Pentagon: Suriye'de 900 değil 2 bin ABD askeri var

        Pentagon Sözcüsü, 19 Aralık'ta Suriye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Pentagon Sözcüsü Ryder Holds günlük basın toplantısında "Suriye'de bulunan asker sayımız 900 değil 2 bin ve Suriye'den çekilme planımız yok." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 23:56 Güncelleme: 20.12.2024 - 00:29
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        Pentagon: Suriye'de 2 bin ABD askeri var
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        Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Ryder Holds, Suriye'ye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

        Holds "Bu zamana kadar size verdiğimiz demeçlerde Suriye'de 900 ABD askeri olduğunu söylüyorduk ancak Suriye'de durumun daha zorlu bir hâle gelmesiyle birlikte sayının aslında 2 bin civarında olduğunu öğrendik. Sayı zaman zaman değişiyor ancak değişimli olarak gidip gelen askerleri de dâhil edersek rakamın 2 bin olduğunu söylebiliriz." dedi

        Pentagon Sözcüsü, askerlerin için özel kuvvetler dâhil farklı birliklerden askerler olduğunu belirterek askerlerin DEAŞ ile mücadele etmek için Suriye'de bulunduğunu ifade etti.

        Pentagon Sözcüsü, ABD askerlerinin Suriye'den çekilip çekilmeyeceğine dair soruya ise "DEAŞ ile olan mücadele bitmiş değil bu sebeple Suriye'deki görev gücünün çekilmesiyle ilgili herhangi bir plan yok." diyerek cevap verdi.

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