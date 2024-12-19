Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Ryder Holds, Suriye'ye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Holds "Bu zamana kadar size verdiğimiz demeçlerde Suriye'de 900 ABD askeri olduğunu söylüyorduk ancak Suriye'de durumun daha zorlu bir hâle gelmesiyle birlikte sayının aslında 2 bin civarında olduğunu öğrendik. Sayı zaman zaman değişiyor ancak değişimli olarak gidip gelen askerleri de dâhil edersek rakamın 2 bin olduğunu söylebiliriz." dedi

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Pentagon Sözcüsü, askerlerin için özel kuvvetler dâhil farklı birliklerden askerler olduğunu belirterek askerlerin DEAŞ ile mücadele etmek için Suriye'de bulunduğunu ifade etti. Pentagon Sözcüsü, ABD askerlerinin Suriye'den çekilip çekilmeyeceğine dair soruya ise "DEAŞ ile olan mücadele bitmiş değil bu sebeple Suriye'deki görev gücünün çekilmesiyle ilgili herhangi bir plan yok." diyerek cevap verdi.

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