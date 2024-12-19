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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe transfer haberi: İsmail Yüksek'e Fransız talip! - Futbol Haberleri

        İsmail Yüksek'e Fransız talip!

        Fenerbahçe'nin orta sahadaki dinamosu İsmail Yüksek hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fransız basını, milli yıldıza Ligue 1 devinin talip olduğunu yazdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 19:22 Güncelleme: 19.12.2024 - 19:22
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        • 1

          Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın başarılı futbolcusu İsmail Yüksek, performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

        • 2

          Bu sezon zaman zaman yedek kalan 25 yaşındaki orta saha, buna rağmen Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

        • 3

          Son olarak Fransız basını, İsmail için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya attı.

        • 4

          MARSİLYA İSTİYOR

          Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'nın İsmail Yüksek ile ilgilendiği belirtildi.

        • 5

          Haberde yer alan bilgilere göre; Marsilya Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, ara transfer döneminde çok yönlü bek, stoper ve bir orta saha takviyesi istiyor.

        • 6

          Marsilya yönetimi bu rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, orta saha adaylarından birinin de Fenerbahçe'den İsmail Yüksek olduğu kaydedildi.

        • 7

          25 yaşındaki futbolcunun profilinin değerlendirmeye alındığı ifade edildi.

        • 8

          PİYASA DEĞERİ 14 MİLYON EURO

          Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen İsmail Yüksek'in adı geçtiğimiz aylarda da Portekiz'den Benfica ile anılmıştı.

        • 9

          Fenerbahçe'de bu sezon 19 maçta süre bulan İsmail Yüksek'in sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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