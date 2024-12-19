İsmail Yüksek'e Fransız talip!
Fenerbahçe'nin orta sahadaki dinamosu İsmail Yüksek hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fransız basını, milli yıldıza Ligue 1 devinin talip olduğunu yazdı.
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Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın başarılı futbolcusu İsmail Yüksek, performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Bu sezon zaman zaman yedek kalan 25 yaşındaki orta saha, buna rağmen Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.
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Son olarak Fransız basını, İsmail için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya attı.
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MARSİLYA İSTİYOR
Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'nın İsmail Yüksek ile ilgilendiği belirtildi.
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Haberde yer alan bilgilere göre; Marsilya Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, ara transfer döneminde çok yönlü bek, stoper ve bir orta saha takviyesi istiyor.
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Marsilya yönetimi bu rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, orta saha adaylarından birinin de Fenerbahçe'den İsmail Yüksek olduğu kaydedildi.
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25 yaşındaki futbolcunun profilinin değerlendirmeye alındığı ifade edildi.
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PİYASA DEĞERİ 14 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen İsmail Yüksek'in adı geçtiğimiz aylarda da Portekiz'den Benfica ile anılmıştı.
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Fenerbahçe'de bu sezon 19 maçta süre bulan İsmail Yüksek'in sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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