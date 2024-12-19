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        Haberler Dünya Ukrayna tekrardan uzun menzilli füze kullandı | Dış Haberler

        Ukrayna Rusya'yı uzun menzilli füzelerle hedef aldı

        Ukrayna 18 Aralık akşam saatlerinde Dnipro şehri yakınlarından ateşlediği ATACMS ve Storm Shadow uzun menzilli füzeleriyle Rusya'yı hedef aldı. Füzeler Rusya'nın Karadeniz kıyılarına yakın olan şehri Rostov'u hedef alırken yalnızca bir adet Storm Shadow füzesi isabet kaydetti. Diğer füzeler Rus hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildi. Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptıkları görüşme sonrasında Fransa'nın bir Ukrayna birliğini daha eğitebileceğini söyleyerek Fransa'ya teşekkürlerini iletti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 18:50 Güncelleme: 19.12.2024 - 18:50
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        Ukrayna tekrardan uzun menzilli füze kullandı
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        Ukrayna 18 Aralık Çarşamba akşam saatlerinde Dnipro şehrinden ateşlediği uzun menzilli füzelerle Rusya'yı hedef aldı.

        Saldırıda ABD ve İngiltere yapımı ATACMS ve Storm Shadow uzun menzilli füzeleri kullandı. Toplamda 10 füzenin kullanıldığı saldırıda, Rusya'nın Karadeniz kıyılarındaki Rostov kentini hedef alınırken füzelerden yalnızca biri hedefine ulaştı.

        6 adet ATACMS füzesiyle 3 adet Storm Shadow füzesi Rus hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildi.

        Rusya ise uzun menzilli füzelerin kullanılması durumunda Oreşnik balistik füzesinin tekrardan kullanılacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

        Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Macron, ile yaptığı görüşme sonrası X hesabı üzerinden açıklama yapan Zelenskiy, Fransa'nın Ukrayna için bir birliği daha eğitebileceğini belirterek Fransa'ya desteklerinden ötürü teşekkür etti.

        İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ise "Putin müzakere edebileceğimiz biri değil." diyerek çatışmanın şu an barış aşamasından uzak olduğuna vurgu yaptı.

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