Ukrayna tekrardan uzun menzilli füze kullandı

Ukrayna 18 Aralık Çarşamba akşam saatlerinde Dnipro şehrinden ateşlediği uzun menzilli füzelerle Rusya'yı hedef aldı.

Saldırıda ABD ve İngiltere yapımı ATACMS ve Storm Shadow uzun menzilli füzeleri kullandı. Toplamda 10 füzenin kullanıldığı saldırıda, Rusya'nın Karadeniz kıyılarındaki Rostov kentini hedef alınırken füzelerden yalnızca biri hedefine ulaştı.

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6 adet ATACMS füzesiyle 3 adet Storm Shadow füzesi Rus hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildi. Rusya ise uzun menzilli füzelerin kullanılması durumunda Oreşnik balistik füzesinin tekrardan kullanılacağı konusunda uyarıda bulunmuştu. Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Macron, ile yaptığı görüşme sonrası X hesabı üzerinden açıklama yapan Zelenskiy, Fransa'nın Ukrayna için bir birliği daha eğitebileceğini belirterek Fransa'ya desteklerinden ötürü teşekkür etti.

I had a productive meeting with French President @EmmanuelMacron. We had a detailed one-on-one discussion, focusing on key priorities to further strengthen Ukraine’s position against Russian aggression. A clear focus remains enhancing air defense capabilities.



I expressed… pic.twitter.com/LsVjA8MRge — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 18, 2024 İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ise "Putin müzakere edebileceğimiz biri değil." diyerek çatışmanın şu an barış aşamasından uzak olduğuna vurgu yaptı.