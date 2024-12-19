Bursa’da yaşayan ve 5 yıl önce İskender Özkan ile evlenen, iki çocuk annesi Neşe Özkan, dün İstanbul Gaziosmanpaşa’daki özel bir hastanede, karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatı oldu.

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Kalbi delik olduğu için 17 yaşında tedavi gördüğü öğrenilen Neşe Özkan’ın ağabeyi Mevlüt Başkan (36), kardeşinin ölümünde hastanenin ihmali olduğunu öne sürdü. Mevlüt Başkan; “Ben şikâyetçi olacağım. Çünkü burada bir problem olduğunu düşünüyoruz. Çünkü sağlıklı gittiği hastaneden bize ölüsünü verdiler. Ortada basit bir ameliyattan doğan sorun var. Bunun peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Biz 17 yaşında kalbinde delik olduğunu fark ettik ve tedavisini oldu" dedi.

"300 BİN LİRALIK AMELİYATI, 50 BİN LİRAYA YAPMIŞLAR"

Neşe Özkan’ın eniştesi Ufuk Öztürk ise ameliyatın maliyetinin yaklaşık 300 bin lira olduğunu ancak hastaneye bir arkadaşı vasıtasıyla giden Özkan’a, personel indirimi uygulanarak ameliyatın 50 bin liraya yapıldığını iddia etti. Bunun şüpheli bir durum olduğunu belirten Öztürk; “Karın gerdirme operasyonuyla hastaneye başvuruyor. Orada personel indirimi uygulanıyor. Şu şartlarda baktığımız zaman, yaklaşık 300 bin bandında olacak olan bir ameliyatı, 50 bin lira gibi uygun bir rakama yapıyorlar” diye konuştu.