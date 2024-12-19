Neşe Özkan, son yolculuğuna uğurlandı
Sosyal medya medya fenomeni Neşe Özkan (27), İstanbul'da özel bir hastanede olduğu karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatının ardından hayatını kaybetti. Özkan'ın cenazesi memleketi Bursa'da toprağa verilirken, ailesi ölümünde hastanenin ihmali olduğunu iddia etti
Bursa’da yaşayan ve 5 yıl önce İskender Özkan ile evlenen, iki çocuk annesi Neşe Özkan, dün İstanbul Gaziosmanpaşa’daki özel bir hastanede, karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatı oldu.
Sosyal medya paylaşımları ve 'Gelin Evi' isimli televizyon programıyla tanınan Neşe Özkan, 5 saat süren operasyonun ardından, uyandırma servisine alındı. Ancak Neşe Özkan, nefes darlığı şikayetiyle yoğun bakım ünitesinde yeniden tedaviye alındı. İddiaya göre kalbi duran Özkan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
"SAĞLIKLI GİTTİĞİ HASTANEDEN ÖLÜSÜNÜ ALDIK"
Neşe Özkan’ın cenazesi, işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Bursa’ya getirildi. Özkan için merkez Yıldırım İlçesi Demetevler Mahallesi’ndeki Demetevler Camii’nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Neşe Özkan, gözyaşları arasında İsabey Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Kalbi delik olduğu için 17 yaşında tedavi gördüğü öğrenilen Neşe Özkan’ın ağabeyi Mevlüt Başkan (36), kardeşinin ölümünde hastanenin ihmali olduğunu öne sürdü. Mevlüt Başkan; “Ben şikâyetçi olacağım. Çünkü burada bir problem olduğunu düşünüyoruz. Çünkü sağlıklı gittiği hastaneden bize ölüsünü verdiler. Ortada basit bir ameliyattan doğan sorun var. Bunun peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Biz 17 yaşında kalbinde delik olduğunu fark ettik ve tedavisini oldu" dedi.
"300 BİN LİRALIK AMELİYATI, 50 BİN LİRAYA YAPMIŞLAR"
Neşe Özkan’ın eniştesi Ufuk Öztürk ise ameliyatın maliyetinin yaklaşık 300 bin lira olduğunu ancak hastaneye bir arkadaşı vasıtasıyla giden Özkan’a, personel indirimi uygulanarak ameliyatın 50 bin liraya yapıldığını iddia etti. Bunun şüpheli bir durum olduğunu belirten Öztürk; “Karın gerdirme operasyonuyla hastaneye başvuruyor. Orada personel indirimi uygulanıyor. Şu şartlarda baktığımız zaman, yaklaşık 300 bin bandında olacak olan bir ameliyatı, 50 bin lira gibi uygun bir rakama yapıyorlar” diye konuştu.
"KALBİNDE DELİK OLDUĞUNU SÖYLEMESİNE RAĞMEN AMELİYATA ALMIŞLAR"
Neşe Özkan’ın, kalbinde delik olduğunu doktorlara söylediğini ve buna rağmen ameliyata alındığını iddia eden Ufuk Öztürk; “Hastanede gittiğim anestezi doktoruna, ‘Ben 17 yaşında kalbimde delik olduğu için tedavi gördüm’ diyor. Doktorlar buna rağmen onaylayıp ameliyata alıyor. Karın gerdirme ve göğüs küçültme operasyonu oluyor. Sonra, ameliyatın ardından uyandırma odasına alıyorlar ve orada uyanıyor. Birkaç kelime söylüyor. Daha sonra nefes darlığı şikayetiyle yoğum bakıma alıyorlar, sürekli kalbi durmuş. Biz hastaneden şikayetçi olacağız” ifadelerini kullandı.