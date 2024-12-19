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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da: Küresel kurumlar sorumluluklarını yerine getirmiyor | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da: Küresel kurumlar sorumluluklarını yerine getirmiyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirve Toplantısı Açılış Oturumu ile Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturum'a katılmak üzere Mısır'a gitti. Zirve açılışında konuşan Erdoğan, küresel kurumların sorumluluklarını yerine getirmediğini vurguladı. Erdoğan'ın zirve kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüşmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 12:16 Güncelleme: 19.12.2024 - 14:18
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak için Mısır'ın başkenti Kahire'de.

        Erdoğan'ın D-8 Zirvesi açılışındaki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Ev sahipliği için Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye teşekkür ediyoruz. Alacağımız kararların, sorunların çözümünde bize rehberlik etmesini ümit ediyorum.

        Üye ülkelerimizin toplamda 1 milyardan fazla nüfusun büyük kısmı gençlerden oluşuyor. Batı'nın nüfusunun yaşlandığı bir dönemde bizlerin genç nüfusu değerlendirebilmesi çok büyük avantaj. Gençlerin teknolojik ve dijital girişimlerine alan açıyoruz.

        D-8 imkanlarını daha iyi şekilde kullanmalıyız. Kobi'leri bilgilendirici programlar düzenlemeliyiz. Küresel kurumlar sorumluluklarını yerine getirmiyor.

        Son yıllarda önemli atılımlar gerçekleştiren Azerbaycan'ın birliğimize üye olması nedeniyle dünden daha güçlüyüz.

        Suriye halkının önceliklerini önemsiyoruz. Suriye halkının savaş yorgunu ülkelerini süratle ayağa kaldırmaya ihtiyacı var. Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine olan hassasiyetimizi her fırsatta vurguluyoruz. Terörden arınmış bir Suriye inşası en samimi beklentimizdir. Bu zorlu yolda Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmamız gerektiğine inanıyoruz."

        MISIR VE İRAN LİDERLERİYLE GÖRÜŞECEK

        Erdoğan Filistin ve Lübnan'daki duruma ilişkin özel oturuma katılacak. Erdoğan'ın zirve kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmesi bekleniyor.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca zirveye katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştireceği, Suriye ve Filistin başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya geleceği bildirildi.

        Erdoğan'ı, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve Mısırlı yetkililer karşıladı.

        Erdoğan'a ziyaretinde, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik ediyor.

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