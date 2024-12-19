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        Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin'den açıklama: Beşar Esad ile görüştü mü? | Dış Haberler

        Rusya Devlet Başkanı Putin'den açıklama: Beşar Esad ile görüştü mü?

        Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesine sığınan Beşar Esad ile görüşmediğini ancak onunla görüşmeyi planladığını söyledi. Rusya'nın Suriye'de yenilmediğini ifade eden Putin, "Suriye'deki üslerimiz kapatıp kapatmayacağımızı düşünmeliyiz, ortaklarımıza hava ve deniz üslerini insani amaçlarla kullanmalarını önerdik" dedi. Diğer yandan Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yeniden seçilmesi durumunda görüşmeye hazır olduğunu dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 14:06 Güncelleme: 19.12.2024 - 14:59
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        Putin Esad ile görüştü mü?
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        Rusya Devlet Başkanı Putin, başkent Moskova'da düzenlenen yıllık basın toplantısında, güncel konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de 60 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından Beşar Esad'ın Moskova'ya sığınmasına ilişkin konuştu. Esad ile henüz görüşmediğini söyleyen Putin, onunla görüşmeyi planladığını ve ona 12 yıl önce Suriye'de kaybolan ABD'li gazeteci Austin Tice hakkında soru soracağını söyledi.

        Suriye'de yaşananların ardından Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerinde durumun ne olacağı da belirsiz. Buna ilişkin Putin, Rusya'nın Suriye'de yenilmediğini söyledi ve "Suriye'deki üslerimiz kapatıp kapatmayacağımızı düşünmeliyiz, ortaklarımıza hava ve deniz üslerini insani amaçlarla kullanmalarını önerdik" dedi.

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        Rusya-Ukrayna hattında yaşanan çatışmalara ilişkin konuşan Putin, Ukrayna'da durumun önemli ölçüde değiştiğini ve birincil hedeflerine ilerlediklerini söyledi.

        Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yeniden seçilmesi durumunda görüşmeye hazır olduğunu dile getirdi.

        Kursk'ta çatışmaların sürdüğünü belirten Putin, Kursk bölgesinin ne zaman geri alınacağı sorusuna, "Somut bir tarih söyleyemem, çocuklar orada savaşıyor. Ama kesinlikle Kursk'u özgürleştireceğiz" dedi.

        Rus lider, Ukrayna'da kullanılan yeni orta menzilli balistik Oreşnik füzesine de değinerek, "Oreşnik füze sistemi modern bir silahtır. Oreşnik'in düşürülme şansı yok. ABD ile füzeler konusunda teknolojik bir düello yapalım” ifadelerini kullandı.

        Putin ayrıca özel askeri operasyon bölgesindeki durumun büyük ölçüde değiştiğini, tüm cephe hattında ilerleme kaydedildiğini ve her gün birçok alanın kurtarıldığını da kaydetti.

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        #Vladimir Putin
        #rusya
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