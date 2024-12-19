Kenan Yıldız zirveye çıktı: En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!

Türk futbolunun 2005 jenerasyonu, uluslararası arenada büyük ses getirmeye devam ediyor. Bu altın jenerasyonun önemli temsilcilerinden biri olan Kenan Yıldız, Juventus formasıyla gösterdiği performansla hem Serie A’da hem de Türkiye’de büyük beğeni topluyor.