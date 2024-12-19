Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        41
        Fenerbahçe
        FB
        35
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        29
        ikas Eyüpspor
        EYP
        26
        Göztepe
        GÖZ
        25
        Beşiktaş
        BJK
        25
        Rams Başakşehir
        İBFK
        22
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        20
        Kasımpaşa
        KSM
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        18
        Net Global Sivasspor
        SVS
        18
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        17
        Trabzonspor
        TS
        16
        Bellona Kayserispor
        KYS
        15
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        14
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        9
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Kenan Yıldız zirveye çıktı: En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular! - Futbol Haberleri

        Kenan Yıldız zirveye çıktı: En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!

        Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın değeri 5 milyon Euro artışla 45 milyon Euro seviyesine çıkarıldı. Yıldız, bu yeni piyasa değeriyle Arda Güler'le aynı değere ulaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun ilerleyen yaşı nedeniyle değer kaybetmesinin ardından Kenan Yıldız ve Arda Güler, 45 milyon Euro'luk değerleriyle en değerli Türk futbolcular oldular.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 09:55 Güncelleme: 19.12.2024 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türk futbolunun 2005 jenerasyonu, uluslararası arenada büyük ses getirmeye devam ediyor. Bu altın jenerasyonun önemli temsilcilerinden biri olan Kenan Yıldız, Juventus formasıyla gösterdiği performansla hem Serie A’da hem de Türkiye’de büyük beğeni topluyor.

        • 2

          Kenan Yıldız’ın yükselen performansı, piyasa değerine de yansıdı. Transfermarkt verilerine göre genç yıldızın değeri, aralık ayında yapılan güncellemeyle 45 milyon Euro’ya çıktı. Bu artış, onu Türk futbol tarihindeki en değerli oyuncular arasına soktu.

          İşte en yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular:

        • 3

          Kenan Yıldız | 45 milyon euro | Juventus | 2024

        • 4

          Arda Güler | 45 milyon euro | Real Madrid | 2024

        • 5

          Hakan Çalhanoğlu | 45 milyon euro | Inter | 2024

        • 6

          Çağlar Söyüncü | 45 milyon euro | Leicester City | 2021

        • 7

          Arda Turan | 35 milyon euro | Atletico Madrid | 2015

        • 8

          Cengiz Ünder | 35 milyon euro | Roma | 2018

        • 9

          Orkun Kökçü | 35 milyon euro | Feyenoord | 2023

        • 10

          Ozan Kabak | 32 milyon euro | Schalke | 2020

        • 11

          Ferdi Kadıoğlu | 30 milyon euro | Fenerbahçe | 2024

        • 12

          Merih Demiral | 30 milyon euro | Juventus | 2020

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir yıl hapis istemi
        Bir yıl hapis istemi
        Beyzanur Kaya'nın öldürülmesinde karar!
        Beyzanur Kaya'nın öldürülmesinde karar!
        Boynuz kulağı geçti
        Boynuz kulağı geçti
        HTŞ lideri Ahmed eş-Şera, BBC'ye konuştu
        HTŞ lideri Ahmed eş-Şera, BBC'ye konuştu
        Asgari ücrette kritik gün
        Asgari ücrette kritik gün
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Yapay zeka inme tedavisinde çığır açacak
        Yapay zeka inme tedavisinde çığır açacak
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Bakan Fidan açıklamalarda bulundu
        Bakan Fidan açıklamalarda bulundu
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü
        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Fed yılın son faiz kararını açıkladı
        Fed yılın son faiz kararını açıkladı
        Yemek severlerin savaş alanı!
        Yemek severlerin savaş alanı!
        Spagetti çocuklar devri
        Spagetti çocuklar devri
        Susam tohumlarında ‘Salmonella’ kuru incirde ‘Okratoksin A’ tehlikesi
        Susam tohumlarında ‘Salmonella’ kuru incirde ‘Okratoksin A’ tehlikesi
        Rize ve Artvin için kritik uyarılar! Sağanak, kar ve fırtına
        Rize ve Artvin için kritik uyarılar! Sağanak, kar ve fırtına
        Erkek halini paylaştı, şükür etti
        Erkek halini paylaştı, şükür etti
        Faiz indirimi hangi sektöre yarar?
        Faiz indirimi hangi sektöre yarar?
        Habertürk Anasayfa