Meteoroloji'den Rize ve Artvin için kritik uyarılar! Sağanak, kar ve fırtına

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Ardahan ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

REKLAM advertisement1

REKLAM

İstanbul Parçalı bulutlu 14° Ankara Güneşli 8° İzmir Kısmen Güneşli 17° Antalya Kısmen Güneşli 17° Trabzon Güneşli 13° Bursa Kısmen Güneşli 13° Adana Güneşli 20° Diyarbakır Güneşli 12° Gaziantep Güneşli 13° Ağrı Güneşli -1°

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeydoğu kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların bu akşam Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.