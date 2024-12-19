Meteoroloji'den Rize ve Artvin için kritik uyarılar! Sağanak, kar ve fırtına
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz için uyarılar devam ediyor. Kıyı kesimleri sağanak yağışlı, iç kesimleri ise kar yağışlı olacak. Diğer bölgeler parçalı bulutlu bir gün geçirecek. Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Ayrıca kuvvetli rüzgar da etkili olacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi de devam ediyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Ardahan ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeydoğu kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların bu akşam Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde batı, kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.