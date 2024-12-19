Başta asgari ücretliler olmak üzere milyonlarca çalışanın gözü bugün saat 11.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 3. toplantısında olacak.

Komisyonun ilk toplantısı 10 Aralık, ikinci toplantısı ise 16 Aralık'ta gerçekleşmişti. Toplantı öncesi ve sonrasında pek çok mesaj verilse de henüz asgari ücret için herhangi bir rakam telaffuz edilmedi.

Kritik toplantı öncesinde bugün saat 9.00'da işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ, Başkanlar Konseyi'ni toplayacak. Bu toplantıda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer alan 4 işçiden asgari ücret talepleri yazılı olarak istenecek. Burada ortaya çıkan rakam Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki işçi heyetinin asgari ücret talebi olacak.

ÖNCE İŞVERENİN TEKLİFİ BEKLENECEK

Yarın işçilerin talebi yazılı olarak alınacak olsa da alınan bilgiye göre TÜRK-İŞ söz konusu talebi iletmek için önce işveren tarafının teklifini bekleyecek. İşveren tarafını temsil eden TİSK'in bir teklif sunmasının ardından işçilerin talebi masaya konulacak.

"BİZ RAKAM AÇIKLAYINCA BUNUN ALTINDA KALIRIZ"

16 Aralık'taki toplantının ardından açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz toplantılarda, 4. toplantıya kadar herhangi bir ücretin belirlenmediğini, hiçbir yaptırım gücümüzün olduğunu söyledik. Bir rakam açıklayın dedik, kamuoyuyla paylaşalım dedik ancak rakam açıklanmadı. Bize şu söylendi; 'toplu iş sözleşmesinde rakam getiriyorsunuz, pazarlık masası orası. Asgari ücret pazarlık masası değil.' Bugün 8 milyon işgücüne katkısı olan ücreti, onların sıkıntılarını görüşüyoruz. Ülkede yaşam şartları belli" dedi.