Asgari ücrette kritik gün
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 3. kez toplanıyor. İlk iki toplantı sonrası herhangi bir rakam telaffuz edilmezken, bugün TÜRK-İŞ toplantı öncesi heyette yer alan 4 işçiden asgari ücret taleplerini yazılı olarak isteyecek. Burada ortaya çıkacak rakam 2025 için işçi kesiminin asgari ücret talebi olacak. Ancak TÜRK-İŞ bu talebi iletmek için önce işveren kesiminden bir teklif gelmesini bekleyecek
Başta asgari ücretliler olmak üzere milyonlarca çalışanın gözü bugün saat 11.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 3. toplantısında olacak.
Komisyonun ilk toplantısı 10 Aralık, ikinci toplantısı ise 16 Aralık'ta gerçekleşmişti. Toplantı öncesi ve sonrasında pek çok mesaj verilse de henüz asgari ücret için herhangi bir rakam telaffuz edilmedi.
2025 yılı asgari ücretinin nihai olarak gelecek hafta ilan edilmesi beklense de bugünkü toplantıda rakamların konuşulması kuvvetle muhtemel.
Kritik toplantı öncesinde bugün saat 9.00'da işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ, Başkanlar Konseyi'ni toplayacak. Bu toplantıda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer alan 4 işçiden asgari ücret talepleri yazılı olarak istenecek. Burada ortaya çıkan rakam Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki işçi heyetinin asgari ücret talebi olacak.
ÖNCE İŞVERENİN TEKLİFİ BEKLENECEK
Yarın işçilerin talebi yazılı olarak alınacak olsa da alınan bilgiye göre TÜRK-İŞ söz konusu talebi iletmek için önce işveren tarafının teklifini bekleyecek. İşveren tarafını temsil eden TİSK'in bir teklif sunmasının ardından işçilerin talebi masaya konulacak.
"BİZ RAKAM AÇIKLAYINCA BUNUN ALTINDA KALIRIZ"
16 Aralık'taki toplantının ardından açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz toplantılarda, 4. toplantıya kadar herhangi bir ücretin belirlenmediğini, hiçbir yaptırım gücümüzün olduğunu söyledik. Bir rakam açıklayın dedik, kamuoyuyla paylaşalım dedik ancak rakam açıklanmadı. Bize şu söylendi; 'toplu iş sözleşmesinde rakam getiriyorsunuz, pazarlık masası orası. Asgari ücret pazarlık masası değil.' Bugün 8 milyon işgücüne katkısı olan ücreti, onların sıkıntılarını görüşüyoruz. Ülkede yaşam şartları belli" dedi.
Sözlerinin devamında Ağar şöyle konuştu:
"Maliye bakanımız kötü günler geride kaldı diyor, biz de bugünlerden faydalanalım diyoruz. Vatandaşlarımızın yüzünü güldürelim. Kiralarını ödeyebilsinler, çocuklarına bakabilsinler. Önümüzdeki hafta bakanlığımız bize toplantı gününü bildirecekler. Sürecin uzayacağını zannetmiyorum. Üçüncü toplantıda biteceğini düşünüyorum. 3. toplantı öncesi bir rakamın belirlenmesini yine bekliyoruz. Sürekli gündemde TÜRK-İŞ niye rakam açıklamıyor diyorlar. Biz rakam açıklayınca bunun altında kalırız. Biz para veren taraf değiliz."
10 Aralık'taki ilk toplantı sonrası ise Ağar yeni asgari ücretin belirlenmesinde gerçekleşen ya da öngörülen enflasyon oranlarının dikkate almayacaklarını bildirip, "İnsanların yüzünü güldürecek bir ücretin tespit edilmesini bekliyoruz" demişti.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA
Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.