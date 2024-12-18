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        Haberler Ekonomi Kripto Para Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü - Kripto Para Haberleri

        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü

        Fed'in 2025 için faiz indirimi öngörülerinde düşüşe gitmesi altın ve kripto paralarda düşüşe yol açtı. Altının ons fiyatı 1 saatte yüzde 1.3 gerileyerek son 1 ayın en düşük seviyesini gördü. Bitcoin'de ise günlük düşüş yüzde 5'i aştı. Kararın ardından ilk 1 saatte kripto para piyasalarından 130 milyar dolar silindi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 23:33 Güncelleme: 19.12.2024 - 01:08
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        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü
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        Fed yılın son faiz kararını açıkladı ve beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Faiz kararı piyasa beklentisini karşılasa da eylül ayında 2025 için 4 faiz indirimi bekleyen Fed yetkililerinin bu beklentiyi 2'ye düşürmesi piyasalarda dalgalanmaya yol açtı.

        Fed yılın son faiz kararını açıkladı
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        Karardan önce 2.639 dolardan işlem gören altının ons fiyatı kararın ardından 2.604 dolara kadar geriledi. Altın fiyatı yaklaşık 1 saat içerisinde yüzde 1.3 geriledi ve son 1 ayın en düşük seviyesini gördü.

        Bir diğer düşüş ise kripto para piyasasında yaşandı. Bitcoin karar öncesinde 104.600 doların üzerinde seyrederken kararın ardından önce 101.000 doların altına geriledi. Böylece Bitcoin'deki günlük düşüş yüzde 5'i aştı.

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        1 SAATTE 130 MİLYAR DOLAR BUHARLAŞTI

        Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise 3.900 dolardan 3.700 doların altına geriledi. Ethereum'daki günlük kayıp yüzde 6'yı aştı. Düşüşler piyasa geneline yayılırken 1 saat içerisinde kripto paraların toplam piyasa değeri 3 trilyon 670 milyar dolardan 130 milyar dolarlık gerilemeyle 3 trilyon 540 milyar dolara geriledi.

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