Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 3. kez toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık ettiği toplantıda, işveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yaptı. Komisyonun 5 kişilik işçi heyetinde aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu yer aldı.

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TÜRK-İŞ'TEN İLK AÇIKLAMA: RAKAM KONUŞULMADI Rakamların konuşulmasının beklendiği üçüncü toplantı sonrası Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar açıklamasında "Temennimiz hayırlı olması. Sabah saatlerinde başkanlar kurulumuzda buluştuk. Sonrasında da komisyona katıldık. Rakam olarak hiçbir şey gündeme gelmedi" dedi. Ağar "Para talep eden tarafız, hükümetin bir rakam söylemesi gerekiyor. Gerçekleşen enflasyonun hiçbir sonuç getirmeyeceğini söyledik. Sayın bakanımız görüşlerimizi aldı, önümüzdeki hafta inşallah hem rakam hem de sonuç gelir diye düşünüyoruz. Temennimiz halkımızın beğeneceği bir rakamın gelmesi. Asgari ücret düşük olursa elbette ki yine bir yıl çalışırız ve bir yılı geçiremeyiz. Kayıplar ve alım gücü değerlendirilerek karar verilmedi. İnsanların yüzünü güldürmek lazım diye düşünüyoruz. Temennimiz oy birliği ile karar vermek" diye ekledi.

Ağar gazetecilerin rakama yönelik ısrarlı soruları üzerine ise "Ya işverene ya hükümete sorun" ifadelerini kullandı. BAKAN IŞIKHAN'DAN TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı sonrası X hesabından "Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını uzlaşı ve istişare zemininde yürütüyoruz" açıklamasında bulundu. Işıkhan, "Bugün gerçekleştirdiğimiz 3’üncü toplantıda işçi ve işveren temsilcilerimiz ile Bakanlığımızda bir araya geldik. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız" dedi.

İLK VE İKİNCİ TOPLANTIDA NELER KONUŞULMUŞTU? İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki 10 Aralık'ta gerçekleşen ilk toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlık etmişti. Komisyonun 10 Aralık'taki ilk toplantısına başkanlık yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdamın korunması ve artırılması gibi ekonomik ve sosyal koşulları detaylı şekilde analiz ederek hem işçi hem de işveren taraflarının memnuniyetini gözeten, adil bir asgari ücret belirlenmesini ümit ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

REKLAM Komisyonda işçi heyetine başkanlık yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar da yeni asgari ücretin belirlenmesinde gerçekleşen ya da öngörülen enflasyon oranlarının dikkate almayacaklarını bildirip, "İnsanların yüzünü güldürecek bir ücretin tespit edilmesini bekliyoruz." demişti. İşveren heyetine başkanlık eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ise asgari ücrete hem çalışan hem işveren gözüyle baktıklarını belirterek, "Süreci, sadece işverenleri koruyan değil, aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın alım gücünü de dikkate alan bir bakış açısı ile yöneteceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

İkinci toplantı ise 16 Aralık tarihinde toplanmış, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz toplantılarda, 4. toplantıya kadar herhangi bir ücretin belirlenmediğini, hiçbir yaptırım gücümüzün olduğunu söyledik. Bir rakam açıklayın dedik, kamuoyuyla paylaşalım dedik ancak rakam açıklanmadı. Bize şu söylendi; toplu iş sözleşmesinde rakam getiriyorsunuz, pazarlık masası orası. Asgari ücret pazarlık masası değil. Bugün 8 milyon işgücüne katkısı olan ücreti, onların sıkıntılarını görüşüyoruz" demişti.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.