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        Haberler Dünya Gazze ateşkesinde son aşamaya gelindi: Esir takasında büyük ilerleme | Dış Haberler

        Gazze ateşkesinde son aşamaya gelindi: Esir takasında büyük ilerleme

        Gazze'de devam eden ateşkes müzakerelerinde sona yaklaşıldı. Hamas'tan bir yetkili, Habertürk'e yaptığı özel açıklamada, müzakerelerde anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğünü ve anlaşmanın son aşamasına geldiğini belirtti.

        Giriş: 19.12.2024 - 10:06 Güncelleme: 19.12.2024 - 10:06
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        Gazze ateşkesinde son aşamaya gelindi
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        Doha’da yürütülen dolaylı müzakerelerde, yüksek cezaya sahip Filistinli esirlerin değişim anlaşmasına dahil edilmesiyle ilgili hassas konuların yüzde 90 oranında çözüldüğü ifade edildi.

        Hamas yetkilisi, “İsrail tarafından yeni talepler gelmediği takdirde, yakın zamanda anlaşmayı duyurabiliriz. Sunulan taslak üzerinde tam mutabakat sağlandı” dedi.

        Hamas ve İsrail heyetleri Kahire’de buluşacak

        Hamas’tan bir heyetin iki gün içinde Kahire’ye giderek Gazze’yi yönetmek üzere kurulacak komiteyi görüşmesi bekleniyor. Bu komitenin, Refah Sınır Kapısı’nın 2005 anlaşmasına göre yönetilmesini öngördüğü belirtildi.

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        Aynı süreçte İsrail’den bir heyet de Kahire’de olacak ve Philadelphia koridorundaki İsrail varlığını tartışacak.

        Abbas Kahire’de

        Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, Mısır’ın daveti üzerine Kahire’ye giderek Hamas’ın önerdiği Gazze yönetim komitesiyle ilgili tutumunu görüşmesi planlanıyor.

        Abbas’ın görüşmelerde Batı Şeria’daki durum ve İsrail’in ilhak girişimlerine ilişkin değerlendirmeler yapması bekleniyor.

        “Cenin’de direnişe baskı artıyor”

        Hamas yetkilisi, Habertürk’e yaptığı açıklamada, Filistin Yönetimi’nin Cenin’deki direnişe karşı tutumunun uzun süredir devam eden bir politika olduğunu söyledi.

        Yetkili, “Yönetim, Lübnan ve Suriye eksenindeki gelişmeleri direniş gruplarına saldırmak için bir fırsat olarak görüyor ve onları İran’ın araçları olarak nitelendiriyor” ifadelerini kullandı.

        Sonuç Bekleniyor

        Katar ve Mısır’ın arabuluculuğundaki müzakerelerden gelecek sonuç, Gazze’de uzun süredir devam eden çatışmaların sona ermesi ve esir değişimi için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

        Hamas’tan yapılan açıklamalar, müzakerelerin olumlu ilerlediğine işaret ediyor.

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