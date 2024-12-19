Fenerbahçe, Hermoso'yu listesine ekledi!
Fenerbahçe savunma hattındaki sakatlıklar sonrası harekete geçti. Sarı-Lacivertlilere sezon başında Galatasaray'ın da listesinde olan Mario Hermoso önerildi. Mario Branco'nun İspanyol savunmacıyı listeye eklediği öğrenildi. İşte detaylar...
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Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi.
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HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre, Sarı-lacivertliler, Samet Akaydin’in beklentilerin altında kalan performansı ve Rodrigo Becao’nun sakatlık nedeniyle sezonu kapatmasının ardından solak stoper arayışına yöneldi.
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Teknik direktör Jose Mourinho’nun isteği doğrultusunda, oyun kurma yeteneği yüksek bir savunmacıyı kadroya katmak isteyen sportif direktör Mario Branco ve izleme komitesi, geniş kapsamlı bir transfer listesi hazırladı.
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Avrupa’dan birçok menajer de Fenerbahçe’ye stoper alternatifleri sunarken, bu isimler arasında en dikkat çeken oyuncu Mario Hermoso oldu.
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Sezon başında Galatasaray ile anlaşmaya çok yaklaşan İspanyol stoper, son anda rotasını Roma’ya çevirmişti. Ancak bekleneni veremeyen Roma, ekonomik gerekçelerle kadroda küçülmeye gitme kararı aldı ve Hermoso’yu gözden çıkardı.
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Mario Branco’nun, Hermoso’nun Fenerbahçe’ye önerilmesine sıcak baktığı ve oyuncuyu transfer adayları arasına eklediği öğrenildi.
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Real Madrid altyapısında yetişen 29 yaşındaki savunmacı, 5 sezon boyunca Atletico Madrid formasıyla La Liga ve Avrupa kupalarında tecrübe kazanmış bir isim.
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Stoper pozisyonunun yanı sıra sol bekte de oynayabilen Hermoso, Mourinho’nun aradığı esneklikte bir oyuncu profiline sahip.
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Roma, sezon başında bedelsiz kadrosuna kattığı Hermoso’yu aynı şekilde serbest bırakmaya sıcak bakıyor.
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