Türk Böbrek Vakfı en çok pestisit tehlikesi altında olanları açıkladı

Türk Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk, pestisit kalıntılarının sadece sebzelerle sınırlı olmadığını, bakliyat, et, süt ve yumurta gibi çok çeşitli gıdalarda da pestisitlere rastlanabileceğine dikkat çekiyor.

Erk, "Halkımız bu konuda bilinçli olmalı, ne yediğini iyi bilmelidir. Aynı zamanda, yetkililerin denetimleri artırması şarttır. Pestisit kalıntıları, başta organ nakli hastaları olmak üzere birçok kişi için ciddi bir tehdit oluşturuyor."

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PESTİSİTİN BESLENMEMİZDEKİ ETKİLERİ

TBV Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın, pestisitlerin beslenmemize olan etkilerini ayrıntılı bir şekilde açıklıyor."Pestisitler, tarım ürünlerini zararlılardan korumak ve verimliliği artırmak için kullanılan kimyasallardır. Ancak bu kimyasallar, doğrudan sağlığımıza zarar verebilecek kalıntılar bırakabilir."

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PESTİSİTİN EN ÇOK BULUNDUĞU BESİNLER

· Sebze ve meyveler: Elma, çilek, domates, biber ve ıspanak gibi ince kabuklu ya da yüzeyi pürüzlü olan ürünler daha fazla pestisit tutabilir.