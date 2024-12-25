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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam MASAK, nakit yatırılması ve çekimi sırasında belge istenmesinin söz konusu olmadığını bildirdi - İş-Yaşam Haberleri

        MASAK, nakit yatırılması ve çekimi sırasında belge istenmesinin söz konusu olmadığını bildirdi

        Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, 1 Ocak 2025'ten itibaren bankalara nakit yatırılması veya bankalardan nakit çekimi sırasında dayanak belge istenmesi yönünde uygulama başlatılmasının söz konusu olmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 15:08 Güncelleme: 25.12.2024 - 15:31
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        MASAK'tan 'nakit belgelendirme' yalanlaması
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        MASAK, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

        Kayıt dışı ekonomiyle, suç gelirlerinin aklanmasıyla ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye yönelik çalışmaların titizlik ve hassasiyetle sürdürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ekonomik faaliyetlerde nakit kullanımının azalması bu açıdan arzulanan bir durum iken, Başkanlığımızca 1 Ocak 2025'ten itibaren bankalara nakit yatırılması veya bankalardan nakit çekimi sırasında dayanak belge istenmesi yönünde bir uygulama başlatılması söz konusu değildir."

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