2024'te hayatını kaybeden ünlü isimler

Yahya Kemal Beyatlı'nın poetik şiiri 'Sessiz Gemi'nin cümlelerinde olduğu gibi; "Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan"...

Veya

'Dondurmak Gaymak' filmindeki bir replikte olduğu gibi; "Dünya bir penceredir. Sırası gelen bakar, geçer'...

2024'te yaklaşık 62 milyon kişi hayatını kaybederek o pencerenin önünden geçti. O kişiler arasında, Türkiye'deki ünlüler de vardı.

Geriye; rol aldıkları / yönettikleri filmleri / dizileri, seslendirdikleri şarkıları, yazdıkları kitapları bıraktılar.