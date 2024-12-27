İSMAİL HACIOĞLU - DUYGU KAYA KUMARKİ

Oyuncu İsmail Hacıoğlu ile spiker Duygu Kaya Kumarki, 2016'da evlenmiş, 2020'de boşanmışlardı. Ocak 2024'te tekrar bir araya gelerek ilişkilerine bir şans daha veren Hacıoğlu ile Kumarki, ikinci deneyimlerinde de başarılı olamayarak 13 Ağustos'ta yollarını yeniden ayırdı.