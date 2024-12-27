Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?

Rusya, Kazakistan'da Çarşamba günü 38 kişinin ölümüne sebep olan yolcu uçağın düştüğü kazanın nedenine ilişkin "hipotezler" üretilmesine karşı uyardı.

Azerbaycan basını, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı tespitinde bulunulduğunu bildirmişti.

RUSYA: HİPOTEZ KOYMAK YANLIŞ OLUR

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bu iddialara ilişkin, "Soruşturmanın sonuçlarından önce herhangi bir hipotez ortaya koymak yanlış olur. Soruşturma tamamlanana kadar beklememiz gerekiyor." dedi.

Kazakistan'daki başsavcı soruşturmanın henüz bir sonuca ulaşmadığını söyledi.

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BBC'nin haberine göre, Azerbaycan ve Kazak yetkililerden oluşan soruşturma komitesinin uçağın Rus füzesiyle vurulduğuna dair muhtemelen kanıtları var, ancak önce Rusya'nın bunu açıklamasını bekliyorlar.