Panama'dan Trump'a: Konuşacak bir şey yok

Panama Devlet Başkanı José Raúl Mulino, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Panama Kanalı'nın kontrolünün ABD'ye geçmesi yönündeki ve kanalı Çinli askerlerin görev aldığı iddialarını reddetti.

Mulino ayrıca Trump'ın Atlantik ve Pasifik Okyanuslarını birbirine bağlayan Panama Kanalı'nın kontrolünün Washington'a iade edilmesi tehdidine yanıt olarak ABD gemileri için geçiş ücretlerinin düşürülmesi olasılığını da reddetti.

"KONUŞACAK BİR ŞEY YOK"

Mulino düzenlediği basın toplantısında "Konuşacak bir şey yok" dedi ve "Kanal Panama'ya ait ve Panamalılara ait. Ülkeye kan, ter ve gözyaşına mal olan bu gerçeklik hakkında herhangi bir konuşma başlatma olasılığı yok" diye ekledi.

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1914'te açılışı yapılan kanal, Amerika Birleşik Devletleri tarafından inşa edildi ancak 31 Aralık 1999'da dönemin ABD Başkanı Jimmy Carter ve Panamalı milliyetçi lider Omar Torrijos tarafından yirmi yıl önce imzalanan anlaşmalar uyarınca Panama'ya devredildi.