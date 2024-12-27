Panama'dan Trump'a: Konuşacak bir şey yok
Panama Kanalı'nın kontrolünün ABD'ye iade edilmesi yönündeki açıklamalarını sürdüren ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a, Panama Devlet Başkanı José Raúl Mulino'dan yanıt geldi. Mulino, "Konuşacak bir şey yok. Kanal Panama'ya ait ve Panamalılara ait. Ülkeye kan, ter ve gözyaşına mal olan bu gerçeklik hakkında herhangi bir konuşma başlatma olasılığı yok" dedi
Panama Devlet Başkanı José Raúl Mulino, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Panama Kanalı'nın kontrolünün ABD'ye geçmesi yönündeki ve kanalı Çinli askerlerin görev aldığı iddialarını reddetti.
Mulino ayrıca Trump'ın Atlantik ve Pasifik Okyanuslarını birbirine bağlayan Panama Kanalı'nın kontrolünün Washington'a iade edilmesi tehdidine yanıt olarak ABD gemileri için geçiş ücretlerinin düşürülmesi olasılığını da reddetti.
"KONUŞACAK BİR ŞEY YOK"
Mulino düzenlediği basın toplantısında "Konuşacak bir şey yok" dedi ve "Kanal Panama'ya ait ve Panamalılara ait. Ülkeye kan, ter ve gözyaşına mal olan bu gerçeklik hakkında herhangi bir konuşma başlatma olasılığı yok" diye ekledi.
1914'te açılışı yapılan kanal, Amerika Birleşik Devletleri tarafından inşa edildi ancak 31 Aralık 1999'da dönemin ABD Başkanı Jimmy Carter ve Panamalı milliyetçi lider Omar Torrijos tarafından yirmi yıl önce imzalanan anlaşmalar uyarınca Panama'ya devredildi.
TRUMP'TAN ÇİN ASKERLERİ İMASI
Mulino, Trump'ın "Herkese, özellikle de Panama Kanalı’nı severek ama yasa dışı bir şekilde işleten Çin’in harika askerlerine mutlu Noeller." mesajına da yanıt verdi ve "Panama Kanalı ile ilgili hiçbir konuda Çin'in kesinlikle hiçbir müdahalesi veya katılımı yok" dedi.
PANAMA KANALI TARTIŞMASI
Trump, 22 Aralık'ta Panama'yı, Panama Kanalı'nın kullanımı için aşırı yüksek ücret istemekle suçlamış, kanalın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edeceklerini söylemişti.
Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın, kanalın yönetimini Panama'ya devretmesini "hata" olarak tanımlayan Trump, kanalın "başkalarının yararına değil" iki ülke arasındaki işbirliğinin simgesi olarak Panama'ya verildiğini kaydetmişti.