Bağışıklığı güçlendiren doğal antibiyotikler nelerdir?
Hastalandığımız zaman en çok kullandığımız ilaçların başında antibiyotikler geliyor. Antibiyotikler bir yandan bizi iyileştirirken bir yandan da vücudumuza olumsuz etkilerde bulunuyor. Bu yüzden gereksiz yere antibiyotik kullanımından kaçınmak gerekir. İlaç olarak kullanmaktansa doğal yollarla antibiyotik ihtiyacımızı destekleyebiliriz. İşte doğal antibiyotik içeren besinler...
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Soğuk havalarda grip, nezle gibi hastalıklara yakalanıp yorgan döşek yatabiliriz. Böyle durumlarda hemen antibiyotik tüketmeden önce doğal antibiyotik içeren besinlere yönelmeliyiz. İşte onlardan bazıları...
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BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN DOĞAL ANTİBİYOTİKLER
1. ISPANAK
Bu sebze de A, B, C ve E vitaminleri ile kalsiyum, magnezyum, quarcetin hepsi bir arada bulunuyor. Enfeksiyonları önleyip, bağışıklığı güçlendiriyor.
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2. BROKOLİ
İçerdiği sulforan maddesi sayesinde antioksidan aktivite göstererek bağışıklığı destekler. C vitamini ve E vitaminini bir arada içerdiği için bağışıklık sistemini uyarır. ABD’de yapılan araştırmada, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’nın (KOAH) hasarının engellenmesinde, brokolide bulunan bu “sülforapan” maddesinin etkili olduğu ortaya çıktı.
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3. BAL
Her sabah kahvaltı yaparken 1 tatlı kaşığı bal almanız, antiviral ve antibakteriyel özellikleri ile bağışıklık sisteminizin korunmasına katkı sağlar. Bal, gün içinde ihtiyacınız olan enerjinizin artmasına da yardımcı olur.
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4. ZERDEÇAL
Zerdeçal, antimikrobiyal özelliği bulunan bir besin maddesidir. 1 su bardağı kaynar suda 5 dakika kadar bekleterek demlenmesini sağlayın ve için. Günde 2-3 kez tüketirseniz çok daha etkili olur.
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5. KIRMIZIBİBER
Kırmızıbiber C vitamini ve potasyumdan zengin bir besin. İçerisinde bolca bulunan C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirirken potasyum kalp krizi riskini azaltıyor. Mikrop öldürücü özelliğiyle kış aylarında şifa kaynağı olarak öne çıkıyor.
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6. KİVİ
Antioksidan özelliği sayesinde bağışıklığı güçlendiren kivi tam bir C vitamini deposu. Öyle ki portakaldan daha fazla C vitamini içeren bir adet kivide günlük alınması gereken C vitamini ihtiyacından daha fazlası var. İçindeki pektin sayesinde vücudu toksinlerden arındırırken DNA’yı koruyor.
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7. SARIMSAK-SOĞAN
Sarımsağın bakteri, mantar ve virüsleri yok etme kapasitesi 19. Yüzyılda Louis Pasteur’ün araştırmalarıyla da doğrulanmış. Özellikle çiğ tüketildiğinde içeriğindeki sülfürlü bileşikler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Her gün iki diş tüketmek çok faydalı. Soğan da hücre hasarına karşı koruyan ve bağışıklığı kuvvetlendiren çok güçlü bir antioksidan.
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8. KEFİR
Vücut direncini artırmada birebir. Son yıllarda yapılan tüm çalışmalar, düzenli tüketildiğinde kefirin gribal enfeksiyonlara karşı koruyucu olduğunu ortaya koyuyor.
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9. ZENCEFİL
Doğanın mucizevi besinlerinden zencefil aşırıya kaçmamak koşuluyla üst solunum yolu enfeksiyonları ve gripten kansere dek birçok fayda sağlıyor. Mikropların kol gezdiği bu kış aylarında taze zencefili rendeleyip içine limon ve bal koyarak elde ettiğiniz karışımdan sabahları bir tatlı kaşığı yiyerek bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz.
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10. TURP
Çok güçlü bir antioksidan olan turp, soğuk algınlığı gibi hastalıkların tedavisinde birebir. Yüksek lifi sayesinde sindirim ve boşaltım sistemini destekliyor, öksürüğe iyi geliyor. Örneğin kara turpu güzelce yıkayıp üst kısmından kesip içerisini oyun. (İçinden çıkan parçaları atmayıp salatada kullanın. Oyduğunuz kısmına bal koyun) Bir su bardağının üzerine oturtun. Turpa alttan çok minik bir çizik atın ki, içerisine koyduğunuz bal turp suyu ile özdeşleşip bardağa akabilsin. Bir gece bekletip sabah- akşam içerek 2 yaş üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde fayda sağlayabilirsiniz. Turpun en az kendisi kadar faydalı olan yapraklarını da salatalarınızda değerlendirebilirsiniz.
Kaynak: fokusakademi/poliklinik