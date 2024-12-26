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        Haberler Magazin Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan ayrıldı - Magazin haberleri

        Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan ayrıldı

        Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıktı. Aka'nın, Nilperi Şahinkaya ile samimi bir video paylaşmasıyla Hafsanur'u kızdırdığı, ayrılığını bu nedenle gerçekleştiği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 22:25 Güncelleme: 26.12.2024 - 23:27
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        'Adam'ıyla ayrıldı
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        Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, Ağustos ayında ilk kez birlikte görüntülenerek aşklarını gözler önüne sermişlerdi.

        Katıldığı bir programda; "Ortalıkta adam kalmadı" sözleriyle dikkat çeken Hafsanur Sancaktutan, Kubilay Aka ile ilişkiye başladığı günlerde; "Adam yok dedim, âlâsını buldum' demişti.

        Son zamanlarda yaşadıkları romantik ilişkiyle gündeme gelen ünlü çiftten beklenmedik bir hamle geldi. Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

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        Geçtiğimiz saatlerde, Nilperi Şahinkaya ile samimi bir video paylaşan Kubilay Aka'nın, bu paylaşımla Hafsanur Sancaktutan'ı kızdırdığı, ayrılığın da bu nedenle gerçekleştiği öğrenildi.

        Kubilay Aka, geçtiğimiz günlerde gittiği Kolombiya'da Hafsanur Sancaktutan'ın adını kumlara kazımıştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Kubilay Aka
        #Hafsanur Sancaktutan

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