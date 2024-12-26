Galatasaray'da transferde öncelik Mikautadze!
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da öncelik Gürcü futbolcu Mikautadze. Sarı-kırmızılı kulüp Lyon'a ikinci bir teklif yapmak için hazırlanıyor. İşte detaylar...
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Stoper ve hücum oyuncusu takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar Lyon ile temas kurdu.
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Hafta içinde Milano’ya giden Okan Buruk ve Sportif AŞ Başkan vekillerinden Abdullah Kavukçu dün gece Türkiye’ye döndü.
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Hem tatil hem iş için İtalya’da bulunan ikili Avrupa’da kritik temaslar kurdu. Sarı-kırmızılılar ekonomik olarak darboğazda bulunan Lyon’la görüşmelere başladı.
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Galatasaray, Mikautadze için Lyon’a 17 milyon Euro’luk resmi teklifini iletti.
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Fransız ekibinin Mikautadze için beklentisi ise 25 milyon Euro’nun üzerinde. Sarı-kırmızılı kulüp Lyon’a ikinci bir teklif yapmak için hazırlanıyor.
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Cimbom, Gabriel Sara transferinde olduğu gibi uzun vadeli bir ödeme planı ve bonuslarla Lyon’un kapısını çalmayı hedefliyor.
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Galatasaraylı yetkililer bu transferi 17 milyon Euro garanti ücrete bitirmek için mesai harcıyor.
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Diğer yansan Fransa basınında çıkan haberlere göre Bayer Leverkusen ve Everton da Mikautadze ile ilgileniyor.