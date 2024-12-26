Donald Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor: "Panama Kanalı'nı Çinli askerler yönetiyor"

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Noel mesajında "Panama Kanalı'nı Çinli askerler yönetiyor" diyerek, kanal konusunda gündem oluşturmaya devam etti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Truth Social adlı sosyal paylaşım platformundan Noel ile ilgili alaycı ifadeler içeren mesaj yayımladı.

Trump, mesajında, "Herkese, özellikle de Panama Kanalı’nı severek ama yasa dışı bir şekilde işleten Çin’in harika askerlerine mutlu Noeller." ifadesini kullandı.

"ABD 110 YIL ÖNCE KANALIN İNŞASINDA 38 BİN İNSANINI KAYBETTİ"

ABD'nin 110 yıl önce Panama Kanalı'nın inşasında 38 bin insanını kaybettiğini ve her yıl kanalın onarımı için milyarlarca dolar harcadığını, buna karşın kanalla ilgili söz hakkının olmadığını savunan Trump, bunu değiştirmenin zamanının geldiğini belirtti.

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TRUDEAU'YA YİNE VALİ DEDİ

Trump ayrıca, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiği yönündeki önceki açıklamalarını yineledi ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau için yeniden "vali' ifadesini kullandı.