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        Haberler Dünya Donald Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor: "Panama Kanalı'nı Çinli askerler yönetiyor" | Dış Haberler

        Donald Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor: "Panama Kanalı'nı Çinli askerler yönetiyor"

        ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Panama Kanalı'nın ABD'ye verilmesi yönündeki açıklamaları sürüyor. Trump bu kez paylaştığı Noel mesajında, "Herkese, özellikle de Panama Kanalı'nı severek ama yasa dışı bir şekilde işleten Çin'in harika askerlerine mutlu Noeller." ifadelerini kullandı. Trump ayrıca ABD'nin 110 yıl önce Panama Kanalı'nın inşasında 38 bin insanını kaybettiğini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 26.12.2024 - 10:34 Güncelleme: 26.12.2024 - 10:34
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        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
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        ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Noel mesajında "Panama Kanalı'nı Çinli askerler yönetiyor" diyerek, kanal konusunda gündem oluşturmaya devam etti.

        ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Truth Social adlı sosyal paylaşım platformundan Noel ile ilgili alaycı ifadeler içeren mesaj yayımladı.

        Trump, mesajında, "Herkese, özellikle de Panama Kanalı’nı severek ama yasa dışı bir şekilde işleten Çin’in harika askerlerine mutlu Noeller." ifadesini kullandı.

        "ABD 110 YIL ÖNCE KANALIN İNŞASINDA 38 BİN İNSANINI KAYBETTİ"

        ABD'nin 110 yıl önce Panama Kanalı'nın inşasında 38 bin insanını kaybettiğini ve her yıl kanalın onarımı için milyarlarca dolar harcadığını, buna karşın kanalla ilgili söz hakkının olmadığını savunan Trump, bunu değiştirmenin zamanının geldiğini belirtti.

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        TRUDEAU'YA YİNE VALİ DEDİ

        Trump ayrıca, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiği yönündeki önceki açıklamalarını yineledi ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau için yeniden "vali' ifadesini kullandı.

        Donald Trump'ın açıklamalarına, Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino'nun yanı sıra Panamalılar da sokaklara inerek tepki göstermişti.

        PANAMA BÜYÜKELÇİSİNİ ATADI

        Panama Kanalı'nın yeniden ABD'ye verilmesini talep edebileceğini söyleyerek tartışmalara neden olan seçilmiş başkan Donald Trump, ABD’nin Panama Büyükelçisi adaylığına Kevin Marino Cabrera'yı gösterdi.

        ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Truth Social adlı sosyal paylaşım platformundan yaptığı açıklamada, başkanlığı döneminde görev yapacak Panama Büyükelçisi adayını duyurdu.

        Panama Kanalı üzerinden ABD'nin çok yüksek ödeme yaptığını ve kanalın ABD'ye geri verilmesi gerektiğini savunan Trump, Panama Büyükelçiliği görevine Cabrera'yı aday gösterdi.

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        Trump'ın Florida'daki seçim ekibinde de görev yapan Cabrera, Miami-Dade Kent Komiseri olarak görev yapıyordu.

        PANAMA KANALI TARTIŞMASI

        Trump, 22 Aralık'ta Panama'yı, Panama Kanalı'nın kullanımı için aşırı yüksek ücret istemekle suçlamış, kanalın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edeceklerini söylemişti.

        Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın, kanalın yönetimini Panama'ya devretmesini "hata" olarak tanımlayan Trump, kanalın "başkalarının yararına değil" iki ülke arasındaki işbirliğinin simgesi olarak Panama'ya verildiğini kaydetmişti.

        "PANAMA KANALI PANAMA'YA AİT VE ÖYLE KALACAK"

        Panama Devlet Başkanı Mulino ise Trump'a yanıt olarak, "Vatandaşlarım, başkan olarak şunu kesin bir dille ifade etmek isterim ki, Panama Kanalı ve ona bağlı tüm alanlar, her metrekaresiyle Panama'ya aittir. Ülkemizin egemenliği ve bağımsızlığı pazarlık konusu değildir. Panama Kanalı Panama'ya ait ve öyle kalacak." ifadelerini kullanmıştı.

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        #Donald Trump
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