Asgari ücretin enflasyona etkisi azami 3,6 puan

2025 yılında uygulanacak asgari ücret yüzde 30 oranında artırıldı. Brüt asgari ücret 20.002,50 TL’den 26.005,50 TL’ye, net asgari ücret de 17.002,12 TL’den 22.104,67 TL’ye çıkartıldı. Asgari ücret zammı işveren kesimince beğenilirken, işçiler tarafından düşük bulundu. TÜRK – İŞ, HAK – İŞ ve DİSK açıklanan asgari ücreti eleştirdi. CHP, asgari ücrete kamuoyunun dikkatini çekmek için bir dizi eylem programı uygulayacak. Asgari ücretle ilgili tartışmaların bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

REKLAM advertisement1 REKLAM SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com Her yıl olduğu gibi bu yılki asgari ücret görüşmeleri sırasında da asgari ücretin enflasyona etkisi tartışıldı. Merkez Bankası 2025 yılı için yüzde 21 oranında enflasyon öngörüyor. Asgari ücrete yapılan zammın enflasyonu ne kadar etkileyeceği, Merkez Bankası’nın enflasyon tahminini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın, ekim ayında ABD’de yatırımcılar ile gerçekleştirdiği toplantıda, sorular üzerine, yüzde 25 civarındaki asgari ücret artışının 2025 yılı enflasyon görünümüyle uyumlu olacağını söylediği kulislere yansımıştı. Açıklanan asgari ücret zammı yüzde 25’ten sadece 5 puan fazla oldu. Asgari ücrete yapılan yüzde 30 oranındaki zammın enflasyona etkisi merak ediliyor. Merkez Bankası geçen yıl temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 34 oranındaki ara zammın yıllık enflasyona etkisini hesapladı.

REKLAM Merkez Bankası’nın araştırmasına göre, asgari ücretteki yüzde 1’lik artışın işlenmemiş gıda ve alkol-tütün dışı tüketici fiyat endeksine (TÜFE) etkisi zammın yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk üç ayda 0.06 – 0.08 puan, bir yıllık dönemde ise 0.08 – 0.12 puan arasında oluyor. YÜZDE 30’LUK ASGARİ ÜCRET ZAMMININ AZAMİ ETKİSİ 3,6 PUAN Merkez Bankası’nın formülünden hareketle hesaplama yapıldığında asgari ücret zammının 2025 yılının ilk çeyreğinde enflasyona etkisi yüzde 1,8 ile yüzde 2,4 arasında olacak. Asgari ücret zammının yıllık enflasyona etkisi ise yüzde 2,4 ile yüzde 3,6 arasında olacak. Buna göre, 2025 yılındaki enflasyonun 2,4 ile 3,6 puan arasındaki kısmı asgari ücret zammından kaynaklanacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İŞLENMİŞ GIDA FİYATLARI ÜZERİNDE DAHA ETKİLİ Araştırmaya göre, işlenmiş gıda ve seçilmiş hizmet kalemleri fiyatları üzerinde asgari ücretin anlamlı bir etkiye sahip olduğu belirtildi. Asgari ücret üzerinden hesaplanan reel birim işgücü maliyeti ölçüsünün hizmet enflasyonu ile de yakından ilişkili olduğu vurgulandı. Bu durumun, hizmet sektörünün hizmet dışı sektörlere kıyasla daha yüksek bir işgücü girdisi ve daha düşük bir ithal girdi payı kullanması anlamında makul göründüğü ifade edildi.

REKLAM Firmaların ücret artışlarını fiyatlara yansıtabilme imkânının, talep ve rekabet koşullarına, sektöre, piyasa yapısına veya firmalara özgü durumlara bağlı olarak farklılaşabildiği kaydedildi. Söz konusu hesaplamadaki ortalama etkinin asgari ücret artışlarının tüketici fiyat artışlarına etkisini anlamaya dönük bir çeşit gösterge niteliğinde olduğu ifade edildi.

ORTALAMA ÜCRETE ETKİSİ YÜZDE 27,9 Merkez Bankası’nın araştırmasında, Türkiye’de ücretli ve yevmiyeli çalışanların önemli bir kısmının asgari ücret ve komşuluğunda ücret aldığına dikkat çekildi. Genel ücret artışlarında büyük ölçüde asgari ücret artışları ve geçmiş tüketici fiyat endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerinin belirleyici olduğu belirtildi.

Yıllar itibarıyla ücretli çalışanların yıllık ortalama net geliri ile asgari ücret artışları incelendiğinde, asgari ücrette 1 puanlık artışın ortalama ücretlerde 0.93 puanlık artışa karşılık geldiği vurgulandı. Buradan yola çıkarak hesaplama yapıldığında ise asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zammın ortalama ücretleri yüzde 27,9 oranında artırıcı etkisi olacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINA EN DUYARLI SEKTÖRLER NELER? Araştırmada, ücret gelişmeleri kaynaklı maliyet yönlü baskılar değerlendirilirken, sektörlerin emek yoğunluk derecesinin göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret edildi. Bu amaçla Türkiye İstatistik Kurumu’nun Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri verilerinden personel maliyeti / üretim oranının hesaplandığı kaydedildi. Asgari ücretli payı ile personel maliyetinin üretim değeri içindeki payı birlikte değerlendirildiğinde asgari ücret artışına en duyarlı sektörlerin idari-destek hizmetleri, lokanta – otel, toptan –perakende ticaret, insan sağlığı, giyim, mobilya, inşaat ve bakım – onarım gibi sektörler olduğu belirtildi.