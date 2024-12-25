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        Haberler Spor Transfer İsmail Yüksek'e Portekiz'den dev talip! - Futbol Haberleri

        İsmail Yüksek'e Portekiz'den dev talip!

        Devre arasında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Portekiz ekibi Benfica, sarı-lacivertlilerin milli orta sahası İsmail Yüksek'e talip oldu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 14:53 Güncelleme: 25.12.2024 - 14:53
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          Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

        • 2

          Portekiz basınından Correio da Manha gazetesinin haberine göre; Benfica, milli oyuncu İsmail Yüksek'i ocak ayında orta saha takviyesi olarak transfer etmeyi hedefliyor.

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          Habere göre, teknik direktör Bruno Lage, başkan Rui Costa'nın onayıyla İsmail Yüksek'in özelliklerinden memnun ve transferine olumlu bakıyor.

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          Fenerbahçe'nin oyuncuyu 12 milyon Euro'ya satmaya açık olduğunu söylenen haberde, Benfica'nın teklifinin ise maksimum 10 milyon Euro olacağı belirtildi.

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          25 yaşındaki İsmail Yüksek, Fenerbahçe'de üçüncü sezonunu geçiriyor ve milli takımla da 19 kez sahaya çıktı.

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